О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зарифом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 января Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф посетил Москву с рабочим визитом, в ходе которого состоялись переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам международной повестки, включая обстановку в районе Нагорного Карабаха, ситуацию в Сирии, зоне Персидского залива, Йемене и Афганистане.

Особое внимание уделено проблематике Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и взаимодействию России и Ирана на многосторонних площадках по другим сюжетам.

Министры «сверили часы» по текущим проектам российско-иранского многопланового партнерства с упором на торгово-экономическую и гуманитарную области.

Подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, открывающее широкие возможности для практического взаимодействия и координации совместных усилий в условиях растущего значения темы информационной безопасности на мировой арене.

Условлено продолжать диалог по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.