Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на церемонии прощания с бывшим вице-премьером Правительства Российской Федерации С.Э.Приходько, Москва, 28 января 2021 года

Уважаемая Наталья Серафимовна,

Дорогие друзья,

Ушел из жизни наш близкий друг, товарищ. Он очень любил слово товарищ. Говорил, что мы должны всегда в отношении близких людей проявлять «товарищизм». Сергею многие афоризмы принадлежали. То, как он относился к жизни, у многих вызывало зависть. Он её любил во всех проявлениях и получал от нее удовольствие всегда и в любой ситуации, в том числе в том, что было для него главным. Главным для него была работа, служение Родине. Вы знаете его биографию. Долгие годы работал в Министерстве иностранных дел, потом в Администрации Президента, в Аппарате Правительства. Стал одним из членов так называемого «мидовского ядра» в Администрации президента. С тех пор во многом благодаря созданному заделу, это «мидовское ядро» расширяется и обеспечивает очень тесную связку между Администрацией и нашим ведомством. Это тоже является достижением, может быть бюрократическим, но оно реально помогает более эффективно решать государственные задачи.

Работа для него всегда была на первом месте. Он был очень требовательным руководителем, но, прежде всего, был требовательным к себе и мог (во внутренних делах Правительства) резко указывать на необходимость дисциплины в выполнении заданий руководства. Мог также резко в нужный момент ставить вопрос на международных переговорах. Об этом А.А.Громов вчера точно подметил в «Коммерсанте».

Считаю, что Сергей - один из наиболее близких мне по духу товарищей. У меня есть ощущение, что у нас с ним было практически одинаковое чувство юмора, в том числе в самых сложных ситуациях. Оно выручало и гарантировало то, что какие бы обстоятельства ни были накануне, то, что необходимо сделать утром для обеспечения работы Президента, Председателя Правительства, будет сделано обязательно. Эта целеустремленность, любовь к жизни через свою профессиональную ответственность, через понимание роли настоящего государственника – я буду помнить это всегда.