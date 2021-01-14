Об итогах российско-казахстанских межведомственных консультаций по международной информационной безопасности

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 января в Москве состоялся первый раунд российско-казахстанских межведомственных консультаций по проблематике обеспечения международной информационной безопасности (МИБ).

В состав российской делегации вошли представители МИД, МВД, Минобороны, Минцифры, Минюста, ФСО, ФСТЭК, Генеральной прокураторы, Следственного комитета, аппарата Совета Безопасности и других заинтересованных ведомств. Казахстанская сторона была представлена экспертами Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерства иностранных дел, Комитета национальной безопасности, а также Посольства Казахстана в Москве.

Ключевой темой консультаций стало обсуждение путей совершенствования международно-правовой базы сотрудничества в рассматриваемой области, в т.ч. в контексте перспектив заключения профильного российско-казахстанского межправительственного соглашения. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии практического взаимодействия России и Казахстана в сфере МИБ.

Условились продолжать тесное взаимодействие и координацию подходов на профильных международных площадках, прежде всего в ООН. Стороны отметили важность обеспечения непрерывности и преемственности переговорного процесса под эгидой ООН по вопросам обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ в рамках деятельности новой Рабочей группы открытого состава и Группы правительственных экспертов. Подтвердили нацеленность на скорейший запуск специального межправительственного комитета экспертов ООН открытого состава по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях.

По итогам консультаций достигнута договоренность о продолжении на регулярной основе диалога Москвы и Нур-Султана в области обеспечения международной информационной безопасности.