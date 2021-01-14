О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Алжирской Народной Демократической Республики С.Букадумом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Алжирской Народной Демократической Республики С.Букадумом.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили наиболее актуальные вопросы развития многопланового двустороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российской вакцины «Спутник V» в Алжир.

При обмене мнениями о ситуации в Западной Сахаре подтверждена принципиальная позиция в пользу урегулирования этого застарелого конфликта на общепризнанной международно-правовой базе.

Министры высказались за скоординированные усилия мирового сообщества в интересах содействия продвижению межливийского диалога с участием всех влиятельных политических сил страны на основе положений резолюции 2510 СБ ООН.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями о сотрудничестве в реализации решений Саммита Россия-Африка, состоявшегося в октябре 2019 г. в Сочи.