О визите в Россию талибской делегации

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 января Спецпредставитель Президента Российской Федерации по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России З.Н.Кабулов провел консультации с делегацией Движения талибов (ДТ).

В ходе мероприятия российская сторона высказалась в пользу скорейшего запуска содержательных и конструктивных межафганских переговоров, ведущих к прекращению кровопролитной гражданской войны и формированию эффективного общенационального государственного руководства в Афганистане.

Представители ДТ выступили в поддержку активных усилий Москвы на треке национального примирения, дали высокую оценку роли и потенциалу Российской Федерации в содействии афганскому народу в деле построения мирного, независимого и экономически самодостаточного государства.