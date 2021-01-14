Приветственное послание Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова организаторам, участникам и гостям мемориального вечера, посвященного Международному дню памяти жертв Холокоста, Москва, 27 января 2021 года

Приветствую организаторов, участников и гостей мемориального вечера, посвященного Международному дню памяти жертв Холокоста и 76-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

В 2020 году Россия и все прогрессивное человечество отмечали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Наша страна, все народы бывшего СССР ценой неимоверных жертв, колоссального напряжения сил и ресурсов внесли решающий вклад в уничтожение гитлеровской военной машины, освобождение Европы и мира в целом от «коричневой чумы». Тем не менее сегодня в отдельных государствах предпринимаются попытки переписать историю, искоренить из памяти нынешнего поколения подвиг советских солдат, которые избавили мир от нацизма. Потуги выставить вчерашних предателей и пособников оккупантов национальными героями зачастую возводятся в ранг государственной идеологии и политики.

Мы заплатили слишком большую цену, чтобы позволить кому-то поставить под сомнение великую Победу. Наш общий долг не допустить подобного кощунства. Неоценимый вклад в эту работу вносит Российский еврейский конгресс, с которым Министерство иностранных дел плодотворно взаимодействует.

Желаю вам успехов в ваших благородных начинаниях и всего наилучшего.

С.ЛАВРОВ