О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с представителем «Движения за демократические перемены в ФАТХ», бывшим членом Революционного совета ФАТХ С.Машхарави

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял представителя «Движения за демократические перемены в ФАТХ», бывшего члена Ревсовета ФАТХ Самира Машхарави по его просьбе.

В ходе беседы состоялось углубленное обсуждение проблематики восстановления палестинского национального единства на платформе ООП, в т.ч. в свете подготовки к проведению всеобщих палестинских выборов. Были также затронуты задачи укрепления палестино-арабских отношений в интересах справедливого решения палестинской проблемы на принципах мирного сосуществования двух государств – Палестины и Израиля в границах 1967 года в соответствии с решениями международного сообщества, включая резолюции СБ ООН.