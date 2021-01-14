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28.01.2111:34

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с представителем «Движения за демократические перемены в ФАТХ», бывшим членом Революционного совета ФАТХ С.Машхарави

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

27 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял представителя «Движения за демократические перемены в ФАТХ», бывшего члена Ревсовета ФАТХ Самира Машхарави по его просьбе.

В ходе беседы состоялось углубленное обсуждение проблематики восстановления палестинского национального единства на платформе ООП, в т.ч. в свете подготовки к проведению всеобщих палестинских выборов. Были также затронуты задачи укрепления палестино-арабских отношений в интересах справедливого решения палестинской проблемы на принципах мирного сосуществования двух государств – Палестины и Израиля в границах 1967 года в соответствии с решениями международного сообщества, включая резолюции СБ ООН.

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