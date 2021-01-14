Заявление МИД России о деятельности американских интернет-монополистов

Поддерживаем Заявление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными американскими интернет-компаниями.

Предпринятые администрацией крупнейших американских соцсетей рестриктивные действия в отношении размещаемого на их платформах контента нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре.

Допустимость произвольного и нетранспарентного цензурирования цифровыми платформами медиаконтента в отсутствие соответствующего решения суда ставит под вопрос предназначение государства как гаранта выполнения международных обязательств по обеспечению свободы выражения мнений теми субъектами, которые находятся под его юрисдикцией.

Нарушены положения Международного пакта о гражданских и политических правах, хельсинкского Заключительного акта и ряда других решений ОБСЕ – эти документы США подписали.

Прецедент доказывает, что американские ИТ-гиганты способны беспрепятственно самостоятельно формировать облик современной коммуникационной инфраструктуры в интересах своих корпораций и их «кураторов», игнорируя основополагающие демократические и этические нормы. Таким образом, международное сообщество сталкивается с вызовами полной неуправляемости информационного пространства и незащищенности персональных данных, аккумулированных соцсетями.

Отмечаем масштабное распространение недостоверных «фейков» о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, Посольством США в Москве. Его представителю, вызванному в МИД 27 января с.г., вручена нота протеста с предупреждением, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги.

Обсуждение рисков для свободной коммуникации и соблюдения прав человека, которые несет в себе монополия американских ИТ-гигантов на медиарынке, ведется на профильных международных площадках уже не первый год. Однако любые попытки усилить регулирование соцсетей наталкиваются на сопротивление западных коллег и классифицируются как «нападки на свободу слова».

Очевидно, что медийная сфера подлежит регулированию и кодификации. Необходимо налаживать конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами в целях мобилизации усилий по выработке и закреплению в международных документах четко прописанных требований к транспарентности политики модерации контента соцсетями.

Назрела необходимость совместной предметной работы в профильных международных структурах, прежде всего в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ.