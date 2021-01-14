Приветственное послание Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова организаторам и участникам мероприятия в Еврейском музее и центре толерантности, посвященного Международному дню памяти жертв Холокоста, Москва, 27 января 2021 года

Сердечно приветствую организаторов и участников традиционной акции в Еврейском музее и центре толерантности, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста.

Вторая мировая война принесла неисчислимые страдания сотням миллионов людей во всем мире. Холокост стал одной из самых трагических ее страниц, которая навсегда останется в памяти еврейского народа и всего человечества.

Мы обязаны беречь священную память о событиях тех лет. Важно и далее противодействовать нечистоплотным шагам, направленным на переписывание истории, отрицание Холокоста и других преступлений нацистов против человечности. Пресекать любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу, опорочить честь, достоинство, доброе имя воинов-освободителей.

Забвение уроков истории может привести к повторению страшных трагедий. Наш общий долг – сделать все, чтобы преступления, подобные Холокосту, никогда не повторились. Системная работа по борьбе с неонацизмом, национализмом, экстремизмом, религиозной нетерпимостью должна оставаться важным приоритетом международной повестки дня. Россия будет прилагать максимум усилий для достижения этой цели. Готовы наращивать взаимодействие с еврейскими общинами и организациями в нашей стране и за ее пределами.

Желаю вам дальнейших успехов в благородной деятельности по сохранению исторической правды и всего самого доброго.

С.ЛАВРОВ