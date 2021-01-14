Выступление Постоянного представителя России при ООН и других международных организациях в Женеве Г.М.Гатилова на пленарном заседании Конференции по разоружению, 26 января 2021 года

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемые коллеги,

Прежде всего, хотел бы поздравить постпреда Бельгии посла М.Пекстена с принятием обязанностей председателя Конференции по разоружению. Вы, как и все остальные председатели сессии 2021 года можете рассчитывать на конструктивное взаимодействие с российской делегацией. Хотел бы пожелать всем нам удачи.

Господин Председатель,

Представитель российской делегации на открытии Конференции уже затронул основные моменты, на которые, по нашему мнению, следует обратить внимание при выстраивании работы в условиях продолжающейся пандемии. Повторяться не буду. Подчеркну лишь, что наша делегация выступает за то, чтобы в этом году КР функционировала на основе заранее подготовленного плана, т.е. более предсказуемо и последовательно, чем в 2020 году. Полагаем, что добиться этого возможно, даже в непростых условиях финансовых ограничений и эпидемиологической ситуации.

Твёрдо убеждены, что делегации на Конференции имеют в своём распоряжении все необходимые инструменты для того, чтобы приступить к эффективной субстантивной работе: это и уже одобренная повестка дня, и Правила процедуры форума. Несмотря на ограниченный состав КР, в её деятельности предусмотрено участие любого государства-члена ООН. Это их неотъемлемое право. Такая гарантия была зафиксирована в Правилах процедуры для того, чтобы наш форум не становился закрытым клубом, а интересы безопасности других государств учитывались в ходе переговоров. Мы и впредь намерены придерживаться этой принципиальной и последовательной позиции и призываем к этому все остальные делегации.

Менять что-либо в т.н. методах функционирования КР считаем не только нецелесообразным, но и контрпродуктивным. Иначе к разногласиям по вопросам существа добавятся расхождения по процедурным или техническим вопросам. Из этого порочного круга выбраться будет практически невозможно, и КР надолго погрязнет в спорах и склоках.

А на фоне деградирующей ситуации в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) бездействие КР не может не удручать. Напряжённость и непредсказуемость сохраняются, обостряются прежние и появляются новые угрозы и вызовы, усиливаются военно-политические факторы, подрывающие глобальную стратегическую стабильность. Фундамент с таким трудом, по кирпичику создававшейся архитектуры договоренностей в области международной безопасности практически разрушен.

Именно такой диагноз положению дел в области КВРН поставило подавляющее большинство делегаций, выступивших на открытии сессии. В то же время звучали голоса о востребованности в этих неблагоприятных условиях конструктивной повестки и инициатив, способствующих сближению и укреплению доверия и направленных на уважительный и равноправный диалог. Мы полностью разделяем это мнение и открыты к такому взаимодействию со всеми государствами. Более того, за последнее время Россия выступила с рядом важнейших инициатив в области КВРН, которые как раз могут рассматриваться как весомая часть такой позитивной международной повестки дня. На этот счёт однозначного высказался Президент России В.В.Путин, выступая на открытии 75-й сессии ГА ООН.

Мы готовы и к продолжению системного разговора с США по стратегической повестке дня. Говорили об этом неоднократно. Убеждены, что первоочередным шагом на этом направлении должно стать безусловное продление Договора о СНВ, который обеспечивает предсказуемость в стратегической сфере, оказывает стабилизирующее влияние в глобальном масштабе, а также вносит значительный вклад в процесс ядерного разоружения.

В этом плане обнадеживают недавние высказывания представителей новой Администрации США в пользу продления действия ДСНВ на пять лет. Подобный настрой можно только приветствовать. Москва готова, не откладывая, вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств Росси и США для скорейшего оформления подобной договорённости.

Выигранное за счёт пролонгации ДСНВ время позволило бы России и США серьёзно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности. Его также необходимо было бы использовать для запуска комплексных российско-американских переговоров о контурах будущего контроля над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратстабильность.

Своё видение нового «уравнения безопасности», которое могло бы лечь в основу таких переговоров, мы представили американским коллегам. Наша концепция подразумевает выработку договорённости или договорённостей о контроле над наступательными и оборонительными вооружениями в ядерном и неядерном оснащении, способными решать стратегические задачи. Сюда же, среди прочего, входит выработка общих подходов к решению задачи предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Реализация этих предложений способствовала бы восстановлению доверия между двумя ведущими ядерными государствами и, соответственно, существенному оздоровлению международной атмосферы.

В условиях развала ДРСМД с целью поддержания предсказуемости для сохранения «окна возможностей» для диалога Россия объявила мораторий на развёртывание наземных РСМД в тех регионах, где не будут появляться аналогичные системы американского производства, а также предложила конкретные варианты верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей. Разумным ответом на это со стороны США и НАТО стал бы аналогичный встречный мораторий. Хотел бы напомнить о заявлении Президента России В.В.Путина от 26 октября 2020 года о дополнительных шагах по де-эскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД. Мы готовы к продолжению усилий по минимизации негативных последствий развала ДРСМД, случившегося не по нашей вине. К сожалению, пока США и страны-члены НАТО предпочитают рассматривать эту проблему через призму политических (национальных и групповых) установок, а не с точки зрения необходимости укрепления региональной и глобальной безопасности и поддержания стратегической стабильности.

Господин Председатель,

Уверены, что в нынешних условиях всё большее значение приобретает устойчивое функционирование ДНЯО и защита его целостности. Для этого необходимо объединение усилий всех сторон Договора, которые совместно могли бы работать на укрепление трёх его составляющих (нераспространение, разоружение, мирное использование атомной энергии) в их гармоничной взаимосвязи. Убеждены, что в полной мере сохраняют свою актуальность, меры, заложенные в План действий 2010 г. Важным считаем переподтверждение государствами своей приверженности обязательствам, принятым в ходе предыдущих обзорных циклов Договора. Мы готовы к взаимодействию со всеми партнёрами в интересах конструктивного и неконфронтационного проведения ОК.

Повестка дня нашей Конференции предоставляет великолепную возможность внести свой весомый вклад в успешное проведение 10-й ОК ДНЯО. Этому способствовало бы в первую очередь всестороннее рассмотрение её пунктов 1 «Прекращение гонки ядерных вооружений и ядерное разоружение» и 2 «Предотвращение ядерной войны, включая все относящиеся к этому вопросы».

Хотел бы отметить, что Россия своевременно, ещё в марте представила свой национальный доклад о выполнении ДНЯО. Это – одно из свидетельств приверженности нашей страны соблюдению своих обязательств и целям, закреплённым в Договоре. Речь, разумеется, идёт, прежде всего, о достижении мира, свободного от ядерного и других видов ОМУ.

Россия внесла существенный вклад в процесс ядерного разоружения, включая полное выполнение ранее заключённых соглашений в этой сфере. Дальнейшее продвижение на этом направлении должно осуществляться в строгом соответствии со Статьей VI ДНЯО. Оно может быть только поэтапным, на основе принятия консенсусных решений, учитывающих интересы всех стран и ведущих к упрочению международного мира и стабильности при укреплении безопасности всех без исключения государств.

Таким универсальным критериям не соответствует подход, который исповедуют те, кто придерживается линии на принуждение ядерных государств к отказу от своих ядерных арсеналов без учёта их законных оборонных интересов и существующих стратегических реалий.

Примером такого ошибочного подхода может служить разработанный на неинклюзивной и неконсенсусной основе Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Он создаёт напряженность между членами международного сообщества и подрывает авторитет ДНЯО и основанную на нём систему ядерного нераспространения.

Вновь заявляем, что ДЗЯО разрабатывался без учёта фундаментальных принципов, лежащих в основе ДНЯО, которые следует применять последовательно и без искажений. ДЗЯО не способен внести практический вклад в процесс ограничения и сокращения ядерных вооружений. Он не устанавливает какие-либо новые стандарты либо нормы и не способствует развитию обычного международного права. Вступление его в силу в этом смысле ничего не меняет.

Альтернативой такому подходу считаем запуск обсуждения тематики КВРН и вопросов ядерного разоружения, в частности, в многостороннем формате. Такой разговор должен вестись на основе консенсусного принятия решений, гарантирующих дееспособность и эффективность вырабатываемых международных инструментов, с учётом законных интересов всех сторон, без внешнего нажима или принуждения. Российская делегация на протяжении последних лет последовательно призывала к началу подобных предметных дискуссий на КР, которая является для этого оптимальной площадкой.

Подтверждаем свою принципиальную позицию, что продвижение к безъядерному миру и всеобщему и полному разоружению возможно только при учете всей полноты факторов, влияющих на глобальную безопасность. Кстати, такое же системное видение ситуации в области международной безопасности разделяли и отцы-основатели КР, благодаря которым повестка дня нашего форума носит комплексный характер. Она в том числе предусматривает решение проблемы предотвращения гонки вооружений в космосе.

Россия – за космос, свободный от оружия любого вида. Мы предлагаем и продвигаем конкретные практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Единственным способом защиты человечества является заключение юридически обязывающего соглашения с участием всех космически значимых государств, предусматривающего запрет на размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Еще в 2008 году мы с китайскими партнерами предложили проект такого договора (ДПРОК), а в 2014 году он был обновлен с учетом соображений других делегаций.

Очевидно, что нынешние непростые реалии в международных отношениях, отражение которых мы наблюдаем в работе нашей Конференции, пока не позволяют перейти к переговорам по ДПРОК и ряду других вопросов повестки дня КР. Поэтому в 2016 году мы предложили коллегам на данном этапе заняться менее амбициозной, но не менее полезной для мирового сообщества задачей – разработать на этой площадке конвенцию по борьбе с актами химического и биологического терроризма. Эта задача не противоречит фундаментальным интересам национальной безопасности ни одной из стран, в то же время практическая отдача от её реализации была бы весьма велика.

На наш взгляд, такая конвенция, проект элементов которой нами представлен партнерам по Конференции, позволила бы в значительной мере повысить эффективность международно-правового инструментария в сфере борьбы с таким злом, как ОМУ-терроризм.

Уважаемый господин Председатель,

В своём выступлении я коснулся лишь самых животрепещущих проблем международной безопасности. Российская делегация готова к углублённому предметному взаимодействию по всем темам повестки дня КР со всеми делегациями.

Спасибо за внимание.