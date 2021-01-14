Заявление МИД России

Ознакомились с заявлением министров иностранных дел стран-членов «Группы семи» и высокого представителя Европейского союза от 26 января 2021 г., в котором затрагиваются некоторые аспекты развития общественно-политической ситуации в России и выдвигаются безосновательные обвинения в нарушении Москвой своих международно-правовых обязательств.

Расцениваем факт обнародования подобного заявления как грубое вмешательство во внутренние дела и откровенно недружественный шаг. Впрочем, ничего принципиально нового в документе не содержится, те же оценки, что и в ранее озвученных заявлениях представителей стран Запада.

Наблюдаемая эволюция некогда уважаемого объединения, чьи решения оказывали влияние на ход дискуссии в вопросах мировой экономики и политики, не может не вызывать сочувствия. Сегодня мы видим, как «семерка», безвозвратно утратившая прежний авторитет в международных делах, примерила роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, не имея на то никаких оснований.

Призываем страны «семерки» и примкнувший к ним Евросоюз строго руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права, отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны, уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан.

Настоятельно рекомендуем каждому из государств «Группы семи» и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной.