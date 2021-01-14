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О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Армении А.Г.Айвазяном
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
27 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяна.
Подробно обсужден ход реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая аспекты безопасности, гуманитарную составляющую, разблокирование экономических и транспортных связей. В этом контексте подчеркнута важность сопряжения интересов и совместной конструктивной работы всех стран региона.
Министры также «сверили часы» по ряду актуальных тем российско-армянских отношений и международной проблематики.