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27.01.2116:24

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Армении А.Г.Айвазяном

121-27-01-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

27 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяна.

Подробно обсужден ход реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая аспекты безопасности, гуманитарную составляющую, разблокирование экономических и транспортных связей. В этом контексте подчеркнута важность сопряжения интересов и совместной конструктивной работы всех стран региона.

Министры также «сверили часы» по ряду актуальных тем российско-армянских отношений и международной проблематики.

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