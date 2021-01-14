О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Временным поверенным в делах Катара В.Аль-Имади

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Временного поверенного в делах Государства Катар в Российской Федерации Валида Аль-Имади.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены приоритетные вопросы российско-катарской повестки дня с акцентом на задачи дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического взаимодействия, а также продолжение плотной координации подходов Москвы и Дохи по актуальной региональной проблематике.