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27.01.2112:20
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Временным поверенным в делах Катара В.Аль-Имади
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
27 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Временного поверенного в делах Государства Катар в Российской Федерации Валида Аль-Имади.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены приоритетные вопросы российско-катарской повестки дня с акцентом на задачи дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического взаимодействия, а также продолжение плотной координации подходов Москвы и Дохи по актуальной региональной проблематике.