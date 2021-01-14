Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию в формате видеоконференции, Москва, 26 января 2021 года

Уважаемый господин Министр,

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа,

Прежде всего, хотел бы выразить признательность тунисским друзьям за своевременный созыв сегодняшнего заседания. Очевидно, что откровенный обмен мнениями в Совете Безопасности по проблематике ближневосточного урегулирования (БВУ) давно назрел. Необходимо провести обзор предшествующего этапа, установить причины сохраняющегося тупика в сфере БВУ, а также наметить ключевые направления совместной работы на перспективу.

Задача достижения устойчивого и всеобъемлющего ближневосточного урегулирования должна оставаться в фокусе внимания международного сообщества. Палестинский вопрос продолжает оказывать серьезное влияние на общую ситуацию на Ближнем Востоке и Севере Африки. Этот регион испытывает на себе пагубные последствия геополитических экспериментов в русле продвигаемой западными коллегами концепции «миропорядка, основанного на правилах».

Очевидно, что шаги, направленные на демонтаж одобренных Советом Безопасности международно-правовых рамок ближневосточного урегулирования, на подмену коллективных дипломатических усилий так называемой «дипломатией сделок», не способны привести к желаемому результату. Напротив, подобные односторонние действия лишь отдаляют перспективы справедливого урегулирования имеющихся проблем. Важно, чтобы запущенный в 2020 г. процесс нормализации отношений Израиля с арабскими государствами, который мы в целом приветствуем, был направлен на решение задачи стабилизации всего ближневосточного региона и не использовался для того, чтобы отложить в сторону палестинский вопрос, как говорится, до лучших времен.

Первым шагом на пути к возобновлению мирного процесса должно стать подтверждение решений СБ ООН и других основополагающих документов, включая Мадридские принципы. Это касается незаконной поселенческой активности Израиля, планов аннексии оккупированных палестинских территорий, статуса Иерусалима, проблемы беженцев, границ – всё это должно определяться в рамках прямого политического диалога между палестинцами и израильтянами. Необходимо учесть законные озабоченности Израиля, связанные с обеспечением безопасности. Основой устойчивого урегулирования, отвечающей чаяниям обеих сторон, по-прежнему остается двухгосударственная формула.

Убеждены, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является единственной структурой, которая оказывает эффективное содействие миллионам палестинских беженцев не только на Западном берегу и в Газе, но и в сопредельных арабских странах. Международная финансовая поддержка деятельности БАПОР должна быть продолжена.

Совместно с египетскими и другими партнерами намерены и впредь помогать палестинским политическим движениям восстановить единство рядов на платформе Организации освобождения Палестины. Преодоление межпалестинского раскола позволит создать условия для серьезного диалога с Израилем, стабилизировать общую обстановку, улучшить гуманитарное положение в секторе Газа и вокруг него.

Считаем актуальной скорейшую активизацию международных усилий в поддержку перезапуска прямых палестино-израильских переговоров в целях решения комплекса фундаментальных вопросов окончательного статуса. Убеждены, что для обеспечения прогресса на этом пути необходимо задействовать посреднические функции «квартета» международных посредников – единственного легитимного механизма, одобренного резолюциями СБ ООН. Уверены: «квартет» в плотном взаимодействии со сторонами конфликта и ключевыми арабскими странами способен сыграть весьма эффективную роль.

В России положительно восприняли инициативу Президента Палестины М.Аббаса о созыве международной конференции по БВУ. Наша страна изначально выступала за проведение такого форума, что закреплено в резолюции 1850 СБ ООН.

В поддержку этой инициативы предлагаем подумать о проведении весной-летом 2021 г. министерской встречи с участием России, США, ООН и ЕС как членов «квартета», четырех арабских стран – Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, а также, разумеется, Израиля и Палестины. Важно пригласить Саудовскую Аравию как автора Арабской мирной инициативы. Такая встреча могла бы стать рабочей площадкой для всестороннего анализа ситуации и содействия сторонам в завязывании диалога.

Пользуясь случаем, хотел вновь напомнить и о российской готовности организовать в Москве палестино-израильскую встречу на высшем уровне в ответ на высказывавшиеся ранее пожелания и просьбы сторон.

Открыты к обсуждению этих и любых других предложений. Будем признательны за возможные комментарии. Призываем региональных и международных партнеров откликнуться на приглашение к диалогу с тем, чтобы найти пути коллективных действий во имя установления мира и стабильности на всем Ближнем Востоке.

Благодарю за внимание.