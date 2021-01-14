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26.01.2118:37

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем

117-26-01-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем по просьбе белорусской стороны.

Стороны обсудили текущие вопросы российско-белорусских отношений и «сверили часы» по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.

 

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