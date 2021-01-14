О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем по просьбе белорусской стороны.

Стороны обсудили текущие вопросы российско-белорусских отношений и «сверили часы» по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.