Об участии заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова в Совещании старших должностных лиц Россия-АСЕАН

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 января в формате видеоконференции прошло Совещание старших должностных лиц России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на уровне заместителей министров иностранных дел. Российскую делегацию возглавлял И.В.Моргулов.

В свете отмечаемого в 2021 г. 30-летия отношений с Ассоциацией обсуждены вопросы продвижения российско-асеановского стратегического партнерства с акцентом на такие приоритетные направления сотрудничества, как внешнеполитическая координация, наука и инновации, цифровизация экономики, здравоохранение. Рассмотрен ход подготовки проекта актуализированного 5-летнего комплексного плана действий Россия-АСЕАН, который предстоит принять в текущем году.

Намечены конкретные меры по наращиванию взаимодействия, включая создание новых совместных механизмов. Одобрена подготовленная в соответствии с решением лидеров концепция Диалога Россия-АСЕАН по вопросам, связанным с обеспечением безопасности информационно-коммуникационных технологий, что позволит в ближайшее время запустить практическую работу на данном треке.

Состоялся откровенный и конструктивный разговор по международной и региональной повестке дня, нацеленный на согласование подходов к формированию справедливой архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие кооперации в рамках выстраиваемого Большого Евразийского партнерства, в том числе путем расширения контактов АСЕАН с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества.