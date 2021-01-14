Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зарифом, Москва, 26 января 2021 года

Уважаемый господин Министр,

Дорогой Джавад,

Коллеги, друзья,

Рады снова приветствовать вас в Москве. Ценим конструктивный, постоянный характер нашего диалога, помогающего доверительно и с пользой для дела обсуждать любые вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Президенты России и Ирана регулярно общаются. Сегодня хорошая возможность посмотреть, как выполняются договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне, прежде всего в контексте двусторонних отношений.

У нас насыщенная региональная и международная повестка дня. Одна из наиболее актуальных тем – это задача спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Россия и Иран искренне заинтересованы в возвращении к полному выполнению своих обязательств всеми сторонами, подписавшими СВПД.

С учетом роли наших стран в регионе заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблема афганского урегулирования. Обсудим ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха после достижения договоренностей президентами России, Азербайджана и Премьер-министром Армении 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.

Представляет большой интерес продолжающийся с иранскими друзьями обмен мнениями по вопросам сирийского урегулирования, по Йемену, другим конфликтам на Ближнем Востоке, с точки зрения необходимости не допустить придания забвению решения по палестинскому урегулированию.

Традиционно важное место в нашем диалоге и по двусторонним каналам, и в контексте взаимодействия в международных организациях, занимает задача борьбы с терроризмом, наркобизнесом, другими формами организованной преступности. Повестка дня весьма насыщенная. Убеждён, что сегодняшние переговоры будут полезными и ориентированными на конкретный результат.