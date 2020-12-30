Выступление руководителя Делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями К.Ю.ГАВРИЛОВА на заседании 84-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН), Вена, 25 января 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

Уважаемые коллеги,

В мае минувшего года Договор по открытому небу (ДОН) впервые за свою тридцатилетнюю историю столкнулся с беспрецедентной ситуацией, когда одно из Государств-участников – США – заявило о намерении выйти из его правового поля.

Напомню, что участие Вашингтона в ДОН и возможность наблюдения за американской территорией было одним из важнейших условий его вступления в силу. Именно с учётом этого фактора наш парламент в 2001 г. ратифицировал Договор, согласившись на наблюдательные полёты над всей территорией России. Следует подчеркнуть, что открытие нашей территории для наблюдения с воздуха было весьма непростым решением, на согласование которого ушло почти десятилетие. Тем самым Российская Федерация подтвердила фундаментальную значимость выстраивания безопасности на основе сотрудничества и развития военно-политической предсказуемости в Европе.

Мы с самого начала предупреждали о деструктивных последствиях решения США и для ДОН, и для общеевропейской безопасности в целом. Состоявшийся 22 ноября 2020 г. выход Вашингтона из Договора коренным образом изменил конфигурацию, заложенную при его формировании, и нарушил баланс интересов Государств-участников. Был нанесён удар по одному из столпов укрепления доверия в военной области. ДОН стал неуклонно утрачивать жизнеспособность.

Заявление США о прекращении участия в режиме «открытого неба» сопровождалось надуманными обвинениями в адрес России в том, что она якобы «нарушает» Договор, «извращает» его суть. Российская сторона неоднократно на конкретном фактологическом материале разъясняла в ККОН и в двусторонних контактах с партнёрами необоснованность этих претензий.

При этом от внимания США и других Государств-участников по какой-то причине ускользал тот факт, что Вашингтон на протяжении многих лет игнорировал обращённые к нему вопросы в связи с действительно серьёзными фактами несоблюдения ДОН. В нарушение Договора американская сторона установила максимальную дальность полётов над территорией Гавайских островов с аэродрома дозаправки Хикам (Hickam). Отменила остановки для ночного отдыха экипажей российских самолётов на аэродромах дозаправки Робинс (Robins) и Элсворт (Ellsworth). На протяжении ряда лет сохраняла меньшую дальность полётов с аэродрома Эльмендорф (Elmendorf), чем это требуется Договором. Без какого-либо документального обоснования устанавливала ограничения по высоте полёта самолёта наблюдения, не предусмотренные ДОН и противоречащие рекомендациям ИКАО.

У России имеются и другие вопросы к соблюдению ДОН со стороны США и ряда остальных Государств-участников. Однако на всех этапах мы продолжали в полной мере выполнять свои договорные обязательства и проявляли открытость к кропотливой работе по урегулированию взаимных претензий.

В условиях выхода США из сообщества «открытого неба» Россия предприняла максимум возможных усилий по спасению Договора. Мы выдвинули конкретные, соответствующие основополагающим положениям ДОН предложения по поддержанию его эффективности в новых условиях. При этом мы предупреждали, что в случае, если права России как Государства-участника будут ограничиваться, мы предпримем решительные ответные меры.

В основе Договора лежит принцип равенства прав и обязательств сторон. Однако прекращение участия Вашингтона в ДОН поставило его под вопрос: у всех членов Североатлантического альянса сохранилась возможность наблюдать за территорией России, тогда как территория главного держателя «контрольного пакета акций» в НАТО – США – от российского наблюдения осталась закрытой.

Кроме того, нам доподлинно известно, что США требуют от союзников пойти на подписание документов, в соответствии с которыми они будут передавать американской стороне информацию, полученную по итогам наблюдательных полётов над Россией, а также отказывать российским миссиям открытого неба совершать полёты над военными объектами США в Европе. Эти обстоятельства не только в значительной степени смещали бы информационный баланс в рамках ДОН не в пользу России, но и представляли бы собой грубейшее нарушение Договора. С точки зрения национальной безопасности нашей страны, подобное положение дел является абсолютно неприемлемым.

Для разрешения проблемы сохранности данных в рамках ДОН в минувшем году российская делегация в ККОН внесла проект модернизированного Решения № 9/02 «Защита данных, полученных в ходе наблюдательных полётов, и передача носителей информации, содержащих эти данные», который содержит однозначный запрет на передачу такой информации в «третьи руки».

Разумеется, гарантии сохранности данных должны обеспечиваться не только перекрытием стандартной доступности к ним, как это предусмотрено Договором (то есть направлением официальных запросов по Сети связи ОБСЕ форматом «О предоставлении данных наблюдательного полета»), но и непередачей этих данных любыми другими способами. Не секрет, что у США имеются обходные пути получения информации по результатам наблюдательных полётов. Так, в рамках ОВС НАТО при штаб-квартире в Брюсселе создано Объединённое подразделение разведки и безопасности, в составе которого имеется специальная аналитическая группа, возглавляемая старшим офицером США.

Второе минимальное для оставшихся в Договоре стран альянса, но принципиальное для нас требование касается подтверждения готовности обеспечить возможность наблюдения всей их территории, включая находящиеся там американские военные объекты.

В последней декаде декабря в адрес Государств-участников была направлена вербальная нота МИД России с призывом подтвердить в юридически обязывающей форме свои обязательства не делиться получаемой в ходе наблюдательных полётов информацией с государствами, не являющимся участниками Договора, и не препятствовать миссиям открытого неба над американской военной инфраструктурой в Государствах-участниках ДОН.

К сожалению, из полученных ответов следовало, что партнёры не готовы взять на себя ответственность за судьбу Договора и предпринять оперативные шаги с целью его сохранения.

Российская Федерация с мая 2020 г. вела тщательный анализ заявлений и действий Государств-участников ДОН и неоднократно предупреждала, что от них напрямую зависят наши дальнейшие действия. Сложившаяся в последние недели ситуация свидетельствует о взятой партнёрами линии на искусственное затягивание и, в конечном счёте, заматывание решения вопросов, связанных с национальной безопасностью нашей страны. Нетрудно догадаться, какая причина кроется за этой линией: обязательства оставшихся большинства Государств-участников ДОН вступили в противоречие с их обязательствами перед США в рамках НАТО.

С учётом игнорирования наших предложений по обеспечению жизнеспособности Договора и сохраняющихся в этой связи угроз Российской Федерации, руководство страны приняло решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. По их завершении соответствующие уведомления будут направлены депозитариям Договора.

Сожалеем, что отсутствие политического реализма и конструктивного настроя Государств-участников ДОН привело к такому развитию событий. Если западные партнёры желают высказать упрёки, то им следует сделать это исключительно в свой собственный адрес.

Благодарю Вас, уважаемая госпожа Председатель, и прошу приложить данное заявление к Журналу дня.