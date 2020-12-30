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25.01.2119:16

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Палаты депутатов Ливии А. Бен Нафаа

113-25-01-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

25 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял члена Палаты депутатов Ливии Абдульнасера Бен Нафаа.

В ходе обстоятельной беседы состоялся обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее. Отмечалась задача эффективной координации усилий в интересах содействия устойчивому межливийскому диалогу с участием всех влиятельных политсил страны на основе положений резолюции 2510 СБ ООН.  Были также обсуждены перспективы налаживания российско-ливийского сотрудничества по парламентской линии.

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