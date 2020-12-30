О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, заместителем Председателя Европейской комиссии Ж.Боррелем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4-6 февраля Москву с рабочим визитом посетит Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррель. 5 февраля он будет принят Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым. В ходе встречи состоится обсуждение всего комплекса проблем и перспектив отношений Россия-ЕС.

Запланирован также развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Западных Балкан, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на пространстве СНГ. Будут обсуждены перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, вопросы безопасности в Европе и другие темы, представляющие взаимный интерес.