О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с и.о. Министра иностранных дел Республики Южная Осетия Д.Н.Медоевым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 января состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с и.о. Министра иностранных дел Республики Южная Осетия Д.Н.Медоевым.

Стороны обстоятельно обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, сотрудничества в региональных и международных делах.

Состоявшийся диалог подтвердил совпадение или близость позиций по большинству тем, обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений союзничества и интеграции между двумя государствами.

Министры подписали план консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2021-2022 годы. С.В.Лавров также вручил коллеге нагрудный знак МИД России «За взаимодействие».