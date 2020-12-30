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О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с и.о. Министра иностранных дел Республики Южная Осетия Д.Н.Медоевым
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
25 января состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с и.о. Министра иностранных дел Республики Южная Осетия Д.Н.Медоевым.
Стороны обстоятельно обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, сотрудничества в региональных и международных делах.
Состоявшийся диалог подтвердил совпадение или близость позиций по большинству тем, обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений союзничества и интеграции между двумя государствами.
Министры подписали план консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2021-2022 годы. С.В.Лавров также вручил коллеге нагрудный знак МИД России «За взаимодействие».