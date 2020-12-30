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О политических консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с постоянным секретарем Министерства иностранных дел Республики Кипр К.Корнелиу
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
25 января в соответствии с Планом консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Кипр на 2021-2022 гг. в Москве состоялись политические консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с постоянным секретарем МИД Республики Кипр К.Корнелиу.
В ходе встречи обстоятельно обсуждены состояние и перспективы российско-кипрских отношений, способы стимулирования торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных обменов в осложненных условиях пандемии коронавируса. Признана необходимость дальнейшего совершенствования двусторонней договорно-правовой базы.
А.В.Грушко и К.Корнелиу обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке, других регионах. Обсуждены параметры взаимодействия на многосторонних площадках.
Российская сторона подтвердила приверженность всеобъемлющему, справедливому, прочному и жизнеспособному решению кипрской проблемы на основе существующих резолюций СБ ООН.