О политических консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с постоянным секретарем Министерства иностранных дел Республики Кипр К.Корнелиу

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 января в соответствии с Планом консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Кипр на 2021-2022 гг. в Москве состоялись политические консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с постоянным секретарем МИД Республики Кипр К.Корнелиу.

В ходе встречи обстоятельно обсуждены состояние и перспективы российско-кипрских отношений, способы стимулирования торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных обменов в осложненных условиях пандемии коронавируса. Признана необходимость дальнейшего совершенствования двусторонней договорно-правовой базы.

А.В.Грушко и К.Корнелиу обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке, других регионах. Обсуждены параметры взаимодействия на многосторонних площадках.

Российская сторона подтвердила приверженность всеобъемлющему, справедливому, прочному и жизнеспособному решению кипрской проблемы на основе существующих резолюций СБ ООН.