Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой о демарше Послу США в Москве

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков заявил протест Послу США Дж.Салливану в связи с размещением американским Посольством в Москве сообщений в социальных сетях в поддержку незаконных акций в ряде российских городов 23 января. Как неприемлемый был квалифицирован комментарий официального представителя Государственного департамента США о событиях в этот день.

До сведения Посла доведено, что российская сторона рассматривает данные действия как прямое вмешательство во внутренние дела России. Особо указано на необходимость неукоснительного соблюдения Посольством США законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм.