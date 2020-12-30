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25.01.2115:45

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой о демарше Послу США в Москве

109-25-01-2021

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков заявил протест Послу США Дж.Салливану в связи с размещением американским Посольством в Москве сообщений в социальных сетях в поддержку незаконных акций в ряде российских городов 23 января. Как неприемлемый был квалифицирован комментарий официального представителя Государственного департамента США о событиях в этот день.

До сведения Посла доведено, что российская сторона рассматривает данные действия как прямое вмешательство во внутренние дела России. Особо указано на необходимость неукоснительного соблюдения Посольством США законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм.

 

 

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