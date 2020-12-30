Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с и.о. Министра иностранных дел Республики Южная Осетия Д.Н.Медоевым, Москва, 25 января 2021 года

Уважаемый Дмитрий Николаевич,

Дорогие друзья,

Рады вновь приветствовать в Москве руководителя внешнеполитического ведомства Республики Южная Осетия. Это хорошая возможность продолжить обсуждение двусторонних отношений, международной повестки дня. Будет также подписан План межмидовских консультаций на 2021-2022 гг., нацеленный на дальнейшее укрепление совместной координации.

Наши народы связывают многовековые братские узы. Сегодня Россия и Республика Южная Осетия выстраивают свои межгосударственные отношения на базе принципов союзничества и интеграции. Идёт интенсивный политический диалог. В прошлом году президенты наших стран встречались дважды – на переговорах 13 марта и в ходе торжественных мероприятий по случаю юбилея Великой Победы 24 июня.

У нас тесные, насыщенные контакты по линии министерств иностранных дел, других ведомств. Укрепляется договорно-правовая база, насчитывающая уже более сотни документов. Она помогает системно выстраивать работу с опорой на конкретные планы и сроки.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции мы сотрудничаем и на этом направлении. Россия оказывает Южной Осетии необходимую помощь: консультативную, практическую, материальную. Важную роль в стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в Южной Осетии сыграла работа военного мобильного отряда – многопрофильного госпиталя, сотрудников радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации и командирование гражданских специалистов из нашей страны.

Несмотря на пандемию у нас растёт двусторонний товарооборот. Согласно статистике Федеральной таможенной службы России, за первые три квартала 2020 г. он вырос почти на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Развиваются культурно-гуманитарные связи. Убеждён, сегодняшняя встреча будет способствовать продвижению отношений во всех областях, в чём так заинтересованы граждане России и Южной Осетии. Контакты между людьми – это очень важный компонент всей нашей работы.