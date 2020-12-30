О предстоящих переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Ирана М.Д.Зарифом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 января в Москве состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с его иранским коллегой М.Д.Зарифом. Встреча станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. Последний раз они общались по телефону 24 ноября 2020 года.

Планируется обсуждение ключевых тем международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в районе Нагорного Карабаха, вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийское урегулирование, Афганистан и обстановку в зоне Персидского залива и др. Намечены «сверка часов» по текущему состоянию многоплановых связей между Россией и Ираном и обсуждение конкретных шагов по их дальнейшему продвижению.

В последнее время российско-иранские отношения активно развиваются. Возросла интенсивность политического диалога – в минувшем году президенты России и Ирана четырежды общались по телефону. Поддерживаются интенсивные двусторонние контакты на различных уровнях, в том числе по линии глав внешнеполитических ведомств, парламентов, иных государственных структур и организаций.

Намерены и далее расширять взаимовыгодные связи с Ираном, продолжать сотрудничество в интересах региональной стабильности и международной безопасности. Рассчитываем на укрепление позитивных тенденций во всех сферах российско-иранского взаимодействия.

Поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества и объединение значительных потенциалов России и Ирана может не только благоприятным образом сказаться на положении обоих государств, но и улучшить обстановку в регионе Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, создать дополнительные условия для обеспечения там устойчивого мира и стабильности.

Позиции Москвы и Тегерана по сирийской проблематике во многом совпадают. Сохраняется активное взаимодействие наших стран в рамках Астанинского процесса урегулирования в Сирии.

Действующая Постоянная Российско-Иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой рассчитываем провести в текущем году, вносит значительный вклад в наращивание объемов товарооборота. Важную роль в этом также играет интенсификация межрегиональных связей.