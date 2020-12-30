О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с постоянным секретарем Министерства иностранных дел Республики Кипр К.Корнелиу

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 января в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с постоянным секретарем Министерства иностранных дел Республики Кипр Корнелиосом Корнелиу.

В ходе беседы была обсуждена складывающаяся обстановка в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на задачи скорейшего политического урегулирования в Ливии и Сирии на известной международно-правовой базе. При обмене мнениями по ситуации в Восточном Средиземноморье с российской стороны была подтверждена неизменная позиция в пользу решения кипрской проблемы на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.