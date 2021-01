Заявление Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ в связи с высказываниями Действующего председателя ОБСЕ, Министра иностранных дел Швеции А.Линде, Вена, 21 января 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

В связи с высказываниями министра иностранных дел Швеции А.Линде в ходе ее официального визита на Украину в качестве Действующего председателя ОБСЕ 19-20 января считаем необходимым дополнительно заострить следующее.

Ряд сделанных А.Линде заявлений являются конфронтационными по своей сути, не отражают реальности и не соотносятся с выработанными в ОБСЕ консенсусными подходами. Речь идет, в частности, о комментариях относительно территориальной принадлежности Крымского полуострова и открытом неуважении к суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации. Подчеркнем, что какие-либо попытки задействовать ОБСЕ для продвижения ревизионистских подходов к сложившейся в результате демократического процесса политико-правовой реальности ставит под удар не только отстаивание принципов ОБСЕ, но и явно не способствует укреплению общеевропейской безопасности.

Отдельного внимания заслуживают тенденциозные оценки А.Линде относительно работы «нормандского» формата и проведенных в его рамках консультаций. Напомню, что ни Швеция, ни ОБСЕ в нем не участвуют. Неуместны попытки возложить на Российскую Федерацию некие обязательства, которые будто бы подлежат выполнению ею по итогам состоявшегося парижского саммита лидеров «нормандской» четверки 9 декабря 2019 года. Обращаем внимание, что стремление задействовать ресурс Действующего председателя ОБСЕ для оказания внешнего давления на ход дискуссий в «нормандском» формате лишь затруднит масштабные дипломатические усилия, прилагаемые для его эффективной работы.

Вынуждены указать на то, что продемонстрированный А.Линде на Украине подход противоречит мандату Действующего председательства ОБСЕ, основанному на решениях ее директивных органов. Рассматриваем подобный курс как открытое пренебрежение коллективно принятыми нормами, регулирующими деятельность председательств.

В частности, в соответствии с п.2 решения Совета министров иностранных дел ОБСЕ 2002 года в Порту о роли Действующего председательства, оно обязано «не допускать несоответствия своих действий позициям, согласованным всеми государствами-участниками, а также обеспечивать учет всего спектра мнений государств-участников» (ensuring that its actions are not inconsistent with positions agreed by all the participating States and that the whole spectrum of opinions of the participating States is taken into account). Помимо этого, в соответствии с решением Постоянного совета ОБСЕ №485 от 28 июня 2002 года публичные заявления от имени Действующего председательства, Генерального секретаря и уполномоченных ими официальных представителей, а также работа с общественностью «должны соответствовать их мандатам и не должны расходиться с консенсусной позицией ОБСЕ» (statements and public outreach activities are to be made in line with their mandates and should not be inconsistent with OSCE consensus positions).

Подчеркиваем категорическую недопустимость подмены интересов Организации, включающей 57 равноправных государств-участников, узкогрупповой политической повесткой ряда стран. Призываем Швецию проявлять ответственный и профессиональный подход к выполнению обязанностей в качестве Действующего председательства ОБСЕ.

Просим передать наше заявление лично г-же Министру и приложить текст к Журналу дня сегодняшнего заседания Постоянного совета.