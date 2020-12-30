Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации на Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей, Вена, 21 января 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

19-20 января Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции А.Линде посетила Украину. Побывала в Киеве, а также на подконтрольном вооруженным силам Украины участке территории вблизи линии соприкосновения в Донбассе, прилетев туда на украинском военном вертолете. Сожалеем, что она не сочла возможным, несмотря на направленное в ее адрес приглашение, провести встречи по другую сторону – с представителями Донецка и Луганска, а также воочию оценить последствия осуществляемой в течение семи лет военной операции Киева против населения Донбасса и социально-экономической блокады региона.

Текущая ситуация на востоке Украины относительно спокойная. Вместе с тем, несмотря на действие мер в поддержку режима прекращения огня, обстрелы в Донбассе носят ежедневный характер. По данным Спецмониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), с начала текущего года их количество уже перевалило за 1200 случаев.

Крайне важен сбалансированный мониторинг СММ по обе стороны от линии соприкосновения. Вместе с тем нужно отслеживать и происходящее на остальной территории страны в соответствии с мандатом Миссии. На это должны быть направлены ресурсы СММ. В этой связи подчеркиваем категорическую неприемлемость попыток распылять их, подводя к мысли о допустимости выполнения Миссией неких задач, выходящих за рамки ее полномочий. Это касается, в частности, высказываний госпожи А.Линде в Киеве 19 января, где она заявила об уже ведущемся силами СММ «непрямом мониторинге» ситуации в Крыму, т.е. происходящего на территории Российской Федерации. Обращаем внимание, что такие реляции со стороны Действующего председателя ставят под угрозу мандат Миссии, который не распространяется на сопредельные с Украиной государства. Призываем шведское председательство осознавать свою ответственность в этой связи и ориентировать СММ как раз не допускать отступлений от мандата.

В нынешних условиях востребованы действенные сигналы Киеву о необходимости неукоснительного следования букве и духу минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года, который остается безальтернативной основой достижения мира и долгосрочного урегулирования конфликта на востоке Украины. Показательно, что в 2020 году украинские власти были единственными, кто регулярно ставил под сомнение значимость этого документа и возможность его выполнения. Они неоднократно призывали к отходу от прописанной в нем последовательности практических шагов и даже к изменению действующих переговорных форматов. К сожалению, эти деструктивные подходы не поменялись.

Так, элементы новой тактики Киева в своей статье для НПО «Атлантический совет» 9 января с.г. подтвердил первый заместитель главы делегации Украины на переговорах в Контактной группе, вице-премьер по реинтеграции А.Резников. Он совместил два взаимоисключающих тезиса. Первый о том, что Киев, дескать, готов к дальнейшим шагам на пути к миру. Однако тут же – о том, что выполнение Минских соглашений «невозможно в их нынешнем виде, а их обновление является необходимым предварительным условием для какого-либо дальнейшего прогресса». Что это, как не очередная публичная констатация отказа выполнять имеющиеся обязательства?

Весьма показательно и то, с каким упорством представители Киева, в том числе в ОБСЕ, умалчивают о том, что «Комплекс мер» стал частью международного права, будучи одобренным резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН.

На этом фоне в начале января с.г. возглавляемое А.Резниковым Министерство реинтеграции вынесло на обсуждение очередной законопроект, который прямо противоречит «Комплексу мер». На сей раз «О государственной политике переходного периода». В его тексте не говорится ни об особом статусе Донбасса, ни о диалоге с его реальными представителями. Вместо амнистии участников событий предлагается некое «переходное правосудие» и даже «люстрация». В отдельных районах Донбасса планируется запуск временных «военно-гражданских администраций», а затем – проведение под их диктовку местных выборов. И так далее. Как видим, усилия украинских властей брошены вовсе не на поиск возможностей скорейшей реализации положений «Комплекса мер». Наоборот, все активнее становятся попытки отойти от его недвусмысленных предписаний и навязать Донбассу некий не предусмотренный «Минском» режим управления регионом. При этом задача даже не скрывается – установить над ним военный контроль без каких-либо политических гарантий населению.

В таких условиях удивлены призывами некоторых государств-участников ОБСЕ к России ответить взаимностью на некий мнимый «конструктив» Киева и безосновательными упреками нашей страны в блокировании переговорного процесса по урегулированию. Российская Федерация последовательно выступает против ревизии Минских соглашений, рассчитывает на неукоснительное выполнение сторонами внутриукраинского конфликта – Киевом, Донецком и Луганском – своих обязательств по «Комплексу мер» и готова максимально содействовать их прямому диалогу в Контактной группе (КГ). Надеемся, что сегодняшнее заседание КГ приведет к подвижкам в реализации имеющихся договоренностей.

Что касается ситуации в стране в целом, то действия украинских властей влекут за собой углубление общественных противоречий. В их ряду и попытки насильственно перекроить национально-культурную идентичность граждан. Так, с 16 января в рамках имплементации статьи 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятого в апреле 2019 года, вступили в силу новые законодательные ограничения. Они предполагают значительное сужение возможностей использования других языков, кроме украинского, в общественной жизни, включая сферу услуг. Предусмотрен репрессивный инструментарий в виде штрафов и взысканий для тех, кто не сможет подстроиться под нововведения. На днях украинские власти отчитались об отмене решений местных советов Закарпатской области, в соответствии с которыми другим языкам, кроме украинского, был предоставлен статус региональных.

Дискриминационный характер действий украинских властей очевиден. Введенные нормы затрагивают широкий спектр общественной жизни и входят в противоречие с положениями самого же украинского законодательства – статьи 10 конституции, гарантирующей «свободное развитие, применение и защиту» русского языка и языков национальных меньшинств, а также другим статьям основного закона, включая статью 22 о том, что «при принятии законов или изменений в действующее законодательство не допускается сужение содержания и объема прав и свобод», а также статьи 24, запрещающей «привилегии или ограничения по языковым признакам».

Доходит до абсурда. 24 декабря 2020 года Союз писателей Украины принял постановление о запрете публикации в своих изданиях произведений писателей из 17 стран, включая Россию, – лишь потому, что эти государства не поддерживают одиозные инициативы Киева в международных организациях. Это имеет не только признаки политически мотивированного ограничения на доступ граждан к информации, но и дискриминации авторов по принципу гражданской принадлежности вне зависимости от их убеждений.

Призываем ОБСЕ, в том числе Действующее председательство, Генерального секретаря, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Представителя по свободе СМИ активнее работать с Киевом для выправления ситуации.

И ещё. 1 января с.г. в Киеве и ряде городов западной Украины при поддержке властей прошли шествия по случаю очередной годовщины со дня рождения нацистского коллаборанта С.Бандеры, возглавлявшего в годы Второй мировой войны «организацию украинских националистов». Участники киевской акции, среди которых были активисты радикальных националистических организаций «Национальный корпус», «Правый сектор», «Свобода» и других со своей символикой, флагами и транспарантами, устроили факельное шествие, выкрикивая оскорбительные и ксенофобские лозунги. Звучали угрозы физической расправы над теми, кто в их восприятии являются «врагами Украины». Видеозапись события доступна в Интернете. Сожалеем, что наблюдатели СММ, как следует из ее отчета за 5 января, смогли увидеть в этой выходке лишь «мирное шествие», неизвестные участники которого «высказывали различные патриотические лозунги». Требуем от Миссии осуществления более тщательного наблюдения за происходящим на Украине и отражения этого в отчетах. Подчеркиваем давно назревшую необходимость систематизации данных о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии в тематическом докладе СММ.

На этом фоне сами за себя говорят события 19 января в Киеве, где сотрудники полиции воспрепятствовали проведению двух мирных собраний. Там граждане вышли на пикеты с требованием к властям прекратить государственную, в том числе финансовую, поддержку националистических движений и расследовать остающиеся безнаказанными нападения ультраправых радикалов. Свыше десятка участников акции были задержаны полицией. В присутствии телекамер сотрудник правоохранительных органов заявил, что на Украине «конституция сейчас не действует». Эта информация в отчетах СММ отражения, к сожалению, не получила.

Госпожа Председатель,

Нынешний год открывает новые возможности как для Киева, так и для заступившего в ОБСЕ шведского председательства для приближения устойчивого мира на востоке Украины и урегулированию кризиса в стране в целом. Поощрение линии Киева на саботаж Минских соглашений было бы крайне деструктивным шагом. Востребована энергичная работа с украинскими властями на предмет полного и ответственного выполнения «Комплекса мер» в прямом диалоге с Донецком и Луганском в Контактной группе, а также надлежащего выполнения международных правозащитных обязательств. Рассчитываем на активную и конструктивную роль шведского председательства в реализации этих задач.

Благодарю за внимание.