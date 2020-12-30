Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с комментарием МИД Украины относительно гуманитарного жеста Донецка и Луганска

Обратили внимание на странное и злобное заявление МИД Украины, сделанное в связи с готовностью Донецка и Луганска передать на Украину в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц.

Непонятно, почему этот жест доброй воли Донбасса вызвал такое раздражение украинской дипломатии. Речь шла о четырех женщинах немолодого возраста с не самым лучшим состоянием здоровья. Предложение Донбасса об их передаче было продиктовано гуманитарными соображениями на фоне пробуксовки по вине Киева переговоров по обмену удерживаемых лиц, которые ведутся в Контактной группе.

Очень странно, что вместо поддержки предложения Донбасса МИД Украины почему-то занялся критикой России. Было заявлено, что «данный шаг Российской Федерации является ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе». Глава украинской делегации в Контактной группе Л.Кравчук отметил, что передача упомянутых лиц является попыткой России «уклониться от выполнения международных договоренностей». Особое возмущение в Киеве вызвало то, что Донецк и Луганск, разуверившись в договороспособности представителей Украины в Контактной группе, предложили передать удерживаемых граждан вне рамок минского процесса напрямую украинскому политику, который, видимо, вызывает больше доверия у Донбасса. Нервная реакция Киева говорит о том, что украинские власти ставят политические амбиции выше гуманитарных интересов собственных граждан.

Насколько известно, предложение Донецка и Луганска о передаче на Украину четырех женщин остается в силе. Рассчитываем, что у киевских властей сохранились остатки здравого смысла и человечности, которые позволят реализовать гуманитарный жест доброй воли Донбасса.