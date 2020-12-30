Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с отменой в Молдавии статуса русского языка как языка межнационального общения

Вызывает глубокое сожаление решение Конституционного суда Молдавии от 21 января с.г. о том, что принятый 16 декабря 2020 г. Закон «О функционировании языков на территории Республики Молдова», вернувший русскому языку статус языка межнационального общения, не соответствует Конституции страны.

Вердикт Конституционного суда, перечеркивающий решение молдавского Парламента, не может не разочаровывать еще и тем, что не более как в ноябре 2020 года Майя Санду обещала после победы на президентских выборах делать все, что в ее силах, чтобы сфера использования русского языка «была на уровне». Она призывала не верить «страшилкам» о том, что после ее избрания будут ущемляться права русскоязычного населения на обучение и обращение в госорганы на родном языке. Не прошло и месяца после ее инаугурации, как эти обещания оказались нарушенными.

Непонятно, как решение Конституционного суда Молдавии, ущемляющее права русскоязычного населения, соотносится с заявлениями М.Санду о «европейском выборе», который предполагает следование европейским ценностям. В Европейском союзе, куда так стремится привести Молдавию М.Санду, есть страны, где статус государственного имеют языки, на которых говорят не более одного процента населения. В Молдавии русским языком владеют 80% жителей.

Вопрос о статусе русского языка имеет большое значение для сохранения социальной стабильности и межнационального согласия в молдавском обществе, а также в контексте приднестровского урегулирования.

Рассчитываем, что у руководства республики хватит здравого смысла, чтобы не провоцировать искусственное обострение внутриполитической напряженности на языковой почве.