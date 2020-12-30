О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Послом США в Москве Дж.Салливаном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 января по инициативе американской стороны состоялась беседа заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Послом США в Российской Федерации Дж.Салливаном. Посол проинформировал о решении администрации Дж.Байдена вновь присоединиться к Парижскому соглашению, а также об отмене решения о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.

Стороны сошлись во мнении, что борьба с такими вызовами, как изменение климата и пандемия коронавируса, является важным пунктом международной повестки дня и их преодоление возможно только за счет консолидированных усилий.