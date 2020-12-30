О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Временным поверенным в делах Республики Гана в Москве Сиднеем Квеси Эллисом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Временного поверенного в делах Республики Гана в Москве Сиднея Квеси Эллиса.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-ганских традиционно дружественных отношений, включая активизацию политического диалога, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и иных областях.