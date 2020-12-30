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22.01.2118:32
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Временным поверенным в делах Республики Гана в Москве Сиднеем Квеси Эллисом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
22 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Временного поверенного в делах Республики Гана в Москве Сиднея Квеси Эллиса.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-ганских традиционно дружественных отношений, включая активизацию политического диалога, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и иных областях.