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22.01.2118:04

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Буркина-Фасо в Москве А.Сомдой

97-22-01-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

22 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Буркина-Фасо в России Антуара Сомду.        

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-буркинийских связей с акцентом на углубление политического диалога, наращивание сотрудничества в торгово-инвестиционной и гуманитарной сферах.

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