О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Буркина-Фасо в Москве А.Сомдой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Буркина-Фасо в России Антуара Сомду.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-буркинийских связей с акцентом на углубление политического диалога, наращивание сотрудничества в торгово-инвестиционной и гуманитарной сферах.