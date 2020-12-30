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22.01.2118:04
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Буркина-Фасо в Москве А.Сомдой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
22 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Буркина-Фасо в России Антуара Сомду.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-буркинийских связей с акцентом на углубление политического диалога, наращивание сотрудничества в торгово-инвестиционной и гуманитарной сферах.