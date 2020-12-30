О великоалбанских проявлениях на Балканах

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

На днях один из наиболее одиозных косовоалбанских политиков, бывший полевой командир т.н. «Освободительной армии Косово» времен конфликта 1990-х годов Р.Харадинай заявил, что намерен добиваться проведения референдума об объединении Косово с Албанией, если это самопровозглашенное псевдогосударство в ближайшее время не примут в Евросоюз и международные организации, а Белград не признает косовскую «независимость».

Речь идет об очередной провокации, замешанной на великоалбанской идеологии, которая в последнее время все интенсивнее продвигается в регионе, прямо угрожает территориальной целостности балканских государств. Политический шантаж недопустим, а именно так следует трактовать выступление Р.Харадиная, с легкостью предлагающего произвольно перечертить границы на Балканах.

К сожалению, не последовало внятной реакции на этот выпад со стороны Евросоюза, который решением Генеральной Ассамблеи ООН наделен мандатом посредника в диалоге между Белградом и Приштиной и, как мы понимаем, должен заботиться о том, чтобы радикальные односторонние «инициативы» не лишали мирное и справедливое урегулирование косовской проблемы всякой перспективы.

Напоминаем, что устойчивое долгосрочное решение по Косово может быть выработано исключительно за столом переговоров, с соблюдением международно-правовых норм и опорой на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244.