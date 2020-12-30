О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 января по инициативе ооновской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

В ходе беседы были детально обсуждены вопросы, касающиеся организации и проведения 25-29 января в Женеве 5-ой сессии редакционной комиссии Конституционного комитета с акцентом на важность продолжения межсирийского инклюзивного диалога при содействии ООН.

Была подчеркнута безальтернативность продвижения комплексного урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, выражена готовность к дальнейшей координации усилий в интересах создания конструктивной атмосферы на межсирийских дискуссиях.