О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Сирии в Москве Р.Хаддадом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Сирийской Арабской Республики в Москве Рияда Хаддада по его просьбе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по развитию ситуации в Сирии и вокруг нее. С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности САР, готовность продолжить содействие сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом.

Были также предметно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодного российско-сирийского сотрудничества, в том числе в контексте постконфликтного восстановления социально-экономической инфраструктуры Сирии.