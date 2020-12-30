О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 января в Москве состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто.

Обсужден ряд практических вопросов российско-венгерских отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых 30 октября 2019 г. в Будапеште в ходе переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина с Премьер-министром Венгрии В.Орбаном. Особое внимание уделено выстраиванию двустороннего взаимодействия в непростых условиях глобальной пандемии, а также сотрудничеству между нашими странами в сфере противодействия новой коронавирусной инфекции, в т.ч. применительно к передаче Венгрии российской вакцины «Спутник V».

Подтверждена обоюдная заинтересованность в поступательном развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также культурно-гуманитарных обменов, намечены конкретные шаги по дальнейшему расширению договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике, обстановке на Ближнем Востоке, а также ситуации вокруг Нагорного Карабаха.