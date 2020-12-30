О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних российско-белорусских отношений и текущие проблемы в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями.