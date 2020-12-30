О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Ливии Яном Кубишем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 января по инициативе ооновской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с вновь назначенным спецпосланником Генерального секретаря ООН по Ливии Яном Кубишем.

М.Л.Богданов поздравил Яна Кубиша с назначением, пожелав успешного выполнения возложенной на него ответственной миссии.

В ходе беседы также состоялось комплекса вопросов, связанных с развитием ситуации в Ливии и вокруг нее. Отмечена важность дальнейшей координации усилий международного сообщества при ведущей роли ООН с целью продвижения ливийского урегулирования и налаживания инклюзивного и устойчивого политического процесса с участием всех влиятельных сил страны.