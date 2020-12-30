Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с высказываниями представителей Администрации США о продлении Договора о СНВ

Вопрос: Как Вы могли бы прокомментировать высказывания представителей Администрации США о продлении Договора о СНВ?

Ответ: Обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого Дома в пользу продления действия Договора о СНВ на пять лет. Подобный настрой можем только приветствовать. Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения.

Готовы, не откладывая, вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств России и США для скорейшего оформления договорённости о продлении Договора о СНВ на пять лет. Сделать это необходимо в самые сжатые сроки, учитывая, что его действие истекает 5 февраля 2021 г.