Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто, Москва, 22 января 2021 года

Уважаемый господин Министр,

Дорогой Петер,

Коллеги, друзья,

Рады приветствовать в Москве. У вас очень насыщенная программа. Это отражает нацеленность наших стран на полную реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в ходе визита Президента России В.В.Путина в октябре 2019 г. в Будапешт.

У нас обоюдный настрой на активное продвижение всего комплекса торгово-экономических отношений, включая энергетику в ее различных измерениях. Вы подробно обсуждали эти темы с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Новаком.

Новым направлением нашего сотрудничества по необходимости стала борьба с коронавирусной инфекцией. Сегодня у Вас состоялась полезная встреча с Министром здравоохранения Российской Федерации М.А.Мурашко и с Генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) К.А.Дмитриевым, по итогам которой подписаны важные документы.

В Венгрии хорошо себя зарекомендовала тестовая партия нашей вакцины «Спутник V». Поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области.

Немалое место в двусторонних отношениях занимают гуманитарные, культурные, образовательные, научные обмены. Заинтересованы в том, чтобы откликаться на запрос наших граждан к расширению контактов между людьми.

Рассчитываем, что в ходе встречи уделим основное внимание международной проблематике, положению дел в Европе, в трансатлантических отношениях, ситуации вокруг различных конфликтов – на Украине, Ближнем Востоке, вокруг Нагорного Карабаха. Будем также готовы обменяться мнениями по таким непростым досье, как отношения с ЕС и НАТО.