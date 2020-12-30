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22.01.2114:06

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Послом Индии в России Д.Б.Венкатешем Вармой

87-22-01-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

22 января заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Посла Индии в России Д.Б.Венкатеша Варму.

Обсуждались вопросы двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшее развитие торгово-экономических связей, а также актуальные международные темы в контексте углубления внешнеполитической координации между Россией и Индией.

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