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22.01.2114:06
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Послом Индии в России Д.Б.Венкатешем Вармой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
22 января заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Посла Индии в России Д.Б.Венкатеша Варму.
Обсуждались вопросы двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшее развитие торгово-экономических связей, а также актуальные международные темы в контексте углубления внешнеполитической координации между Россией и Индией.