О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с сопредседателем от ОБСЕ на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу А.Сёдер

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 января заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко провел телефонный разговор с новым сопредседателем от ОБСЕ на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу А.Сёдер, приступившей к исполнению своих обязанностей 1 января с.г.

Подробно обсуждена ситуация в области безопасности в Закавказье. Подтверждена важность Женевских дискуссий в качестве единственной многосторонней площадки для поддержания прямого диалога между Абхазией, Грузией и Южной Осетией, способствующего снижению напряженности в «треугольнике» Сухум-Тбилиси-Цхинвал. Выражена заинтересованность в бесперебойной работе Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты на границе Грузии с Южной Осетией в н.п. Эргнете, а также возобновлении функционирования аналогичного механизма на границе Грузии с Абхазией в н.п. Гале.

С российской стороны акцентирована важность сохранения «тройкой» сопредседателей Женевских дискуссий беспристрастного, сбалансированного и неполитизированного подхода по основным вопросам переговорной повестки и при оценке ситуации «на земле».