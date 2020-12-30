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О встрече первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титова с Послом Кубы в России Х.Гармендией Пеньей
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
22 января первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов принял Посла Кубы в Москве Х.Гармендию Пенью.
В ходе встречи, прошедшей в присущей российско-кубинскому диалогу атмосфере дружбы, взаимопонимания и уважения, была подчеркнута важность дальнейшего углубления российско-кубинских многопрофильных отношений в духе стратегического партнерства.
Обсуждались актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Подтверждена твердая позиция двух стран в отношении скорейшей отмены торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США и категорической неприемлемости применения односторонних санкций в нарушение Устава ООН и общепризнанных принципов и норм международного права.