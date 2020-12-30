О терактах в Ираке

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 января на оживленном рынке на площади Таиран в центральном районе Багдада два террориста-смертника произвели самоподрыв, в результате которого, по предварительной информации иракских властей, погибло 32, ранено более 110 человек. Подсчет жертв продолжается.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Самым решительным образом осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке. Солидарны с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях. Подтверждаем важность активизации коллективных международных усилий с целью эффективного и бескомпромиссного противодействия этой глобальной угрозе, какими бы лозунгами не прикрывались ее адепты и покровители.