О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова c представителями сирийской патриотической оппозиции

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял представителей руководства «Московской» и «Каирской» платформ сирийской оппозиции Кадри Джамиля, Халеда Аль-Махамида, Джамаля Сулеймана и Муханнада Дликана.

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по проблематике комплексного политического урегулирования в Сирии на основе положений резолюции 2254 СБ ООН. Сирийские участники информировали о своих усилиях по налаживанию координации между патриотически настроенными силами сирийской оппозиции.

С.В.Лавровым была подтверждена неизменная готовность России продолжить содействие продвижению инклюзивного конструктивного межсирийского диалога в целях скорейшей нормализации ситуации в Сирии.

В тот же день в МИД России прошли развернутые консультации спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданова с членами упомянутой делегации. Были предметно обсуждены перспективы работы межсирийского Конституционного комитета, очередная сессия которого запланирована на 25-29 января с.г. в Женеве, а также вопросы активизации других форматов инклюзивного межсирийского диалога с участием всех упомянутых в резолюции 2254 СБ ООН сторон процесса урегулирования кризиса в САР.