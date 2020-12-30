Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 21 января 2021 года

О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с объединенной делегацией представителей сирийской оппозиции

Сегодня Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принимает делегацию видных сирийских оппозиционеров, представляющих «московскую» и «каирскую» платформы: К.Джамиля, Х.Махамида, Д.Сулеймана и М.Дликана.

Встреча С.В.Лаврова с совместной делегацией представителей патриотической оппозиции направлена на поощрение конструктивного межсирийского диалога в интересах продвижения политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН и содействия вовлечению всех сирийских общественно-политических сил в консолидированные усилия по постконфликтному восстановлению страны.

Кроме того, сегодня также запланированы консультации сирийских представителей с курирующим заместителем Министра М.Л.Богдановым.

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Хотела бы также напомнить о тех мероприятиях, которые мы уже анонсировали. 22 января в Москве состоится встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто.

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А 26 января в Москве Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зарифом.

О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с исполняющим обязанности Министра иностранных дел Республики Южная Осетия Д.Н.Медоевым

25 января в Москве планируется встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с и.о. Министра иностранных дел Республики Южная Осетия Д.Н.Медоевым. В рамках беседы предполагается обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений и внешнеполитической координации на международной арене.

Дружественные российско-югоосетинские отношения основываются на принципах союзничества и интеграции, имеют под собой прочную договорно-правовую базу и не подвержены конъюнктуре. В соответствии с линией, утвержденной Президентом Российской Федерации, Россия оказывает Южной Осетии активное содействие в становлении как современного демократического государства, укреплении ее международных позиций, обеспечении надежной безопасности и социально-экономическом восстановлении. Республике предоставляется комплексная помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и решении других актуальных задач в различных сферах взаимодействия.

Интенсивный характер носит диалог на высшем уровне. В 2020 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент Республики Южная Осетия А.И.Бибилов встречались в Москве дважды – 13 марта, а также 24 июня «на полях» торжественных мероприятий по случаю 75-летия Великой Победы.

Налажено активное взаимодействие по линии российско-югоосетинской Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству, реализуется Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2020-2022 гг. Регулярные контакты поддерживаются по линии министерств иностранных дел, других профильных министерств и ведомств.

О визите в Российскую Федерацию Министра иностранных дел Швеции А.Линде

2 февраля в Москве Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел Швеции А.Линде, которая прибудет в Россию с визитом в качестве Действующего председателя ОБСЕ.

Главы внешнеполитических ведомств России и Швеции обсудят широкий круг вопросов деятельности ОБСЕ, а также ситуацию в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и на Севере Европы, сотрудничество в Арктике, актуальные темы российско-шведских двусторонних отношений.

О визите в Российскую Федерацию заместителя Премьер-министра, Министра иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства А.Сафади

2-3 февраля в Москве с рабочим визитом будет находиться заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства А.Сафади. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет с ним переговоры 3 февраля.

Предстоит обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки дня с акцентом на динамику развития ситуации в Сирии и вокруг нее. Предполагается также углубленное обсуждение задачи продвижения процесса ближневосточного урегулирования, а также и складывающейся обстановки в Ираке. Разумеется, будут детально рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Отмечаем регулярный характер российско-иорданского политического диалога, отличающегося высокой степенью доверительности, близостью или совпадением подходов Москвы и Аммана по многим ключевым проблемам современности.

О вступлении в силу Договора о запрещении ядерного оружия

22 января вступит в силу Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Российская позиция в отношении данного соглашения неоднократно высказывалась на профильных многосторонних площадках, она хорошо известна. Она останется неизменной после начала действия данного Договора.

Ещё раз подчеркнём, что мы с уважением относимся к взглядам сторонников скорейшего отказа от ядерного оружия. Однако мы не разделяем подходов к достижению этой цели, которые предполагают искусственное форсирование процесса ядерного разоружения. Поэтому считаем выработку ДЗЯО ошибкой. Этот Договор неспособен внести вклад в процесс ограничения и сокращения ядерных вооружений. Документ очевидным образом провоцирует разногласия в рамках международного сообщества. ДЗЯО разрабатывался без учета фундаментальных принципов, лежащих в основе Договора о нераспространении ядерного оружия, и существующих стратегических реалий. Он также никак не учитывает ключевые проблемы, которые должны быть решены для придания устойчивости процессу ядерного разоружения в глобальных масштабах.

Договор не будет иметь обязывающего характера для России и других стран, которые не станут его подписывать или ратифицировать. Мы не считаем, что он устанавливает какие-либо универсальные новые стандарты либо нормы или способствует развитию обычного международного права.

Твердо убеждены, что реальный прогресс на пути ядерного разоружения можно обеспечить только на основе консенсусных решений, в условиях укрепления международной безопасности и стабильности, повышая безопасность всех без исключения государств. Данный документ явно не отвечает этим критериям.

Ситуация вокруг Договора по открытому небу

В развитие нашего заявления от 15 января хотела бы дать дополнительные пояснения в отношении Договора по открытому небу (ДОН).

Вся ответственность за развал Договора по открытому небу лежит на США и их союзниках.

Именно выход США из ДОН кардинально изменил конфигурацию, заложенную при формировании Договора и нарушил баланс интересов государств-участников.

Участие США было важнейшим условием ратификации данного Договора российским парламентом в 2001 г.: по сути Россия и страны НАТО договаривались наблюдать за территорией друг друга. После 22 ноября 2020 г. – об этом, к сожалению, старательно умалчивают в Вашингтоне и Брюсселе – страны НАТО сохраняли возможность наблюдать за всей территорией России, а территория США – от российского наблюдения становилась закрытой.

Даже в этих разрушительных для Договора условиях мы предприняли максимум возможного для спасения ДОН и предложили странам Запада, оставшимся в Договоре, выполнить хотя бы минимальные требования: не передавать США данные, получаемые во время наблюдательных полётов над российской территорией, и обеспечить возможность наблюдения всей их территории, включая находящиеся там американские военные объекты.

Наши предложения по сути были отвергнуты. Тем самым страны Запада поставили крест на некогда важнейшей мере транспарентности и взаимного доверия на евроатлантическом пространстве от Ванкувера до Владивостока.

С учетом интересов национальной безопасности в Москве было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Депозитарии будут уведомлены в соответствии с договорными положениями.

О назначении Я.Кубиша на должность специального посланника Генерального секретаря ООН по Ливии

Как вы знаете, был назначен спецпосланник Генерального секретаря ООН по Ливии. Им назначен Я.Кубиш. Поздравляем господина Я.Кубиша в связи с назначением на должность специального посланника Генерального секретаря ООН по Ливии. Уверены, что его богатый дипломатический опыт позволит внести весомый вклад в столь необходимое продвижение ливийского урегулирования и налаживание инклюзивного и устойчивого политического процесса с участием всех влиятельных сил страны. ООН призвана сыграть здесь особую роль в качестве честного и беспристрастного посредника, приверженного суверенитету, независимости и территориальной целостности Ливии.

Нацелены на тесное сотрудничество с господином Я.Кубишем в интересах содействия успешному выполнению возложенной на него сложной, но благородной миссии.

О введении Советом ЕС санкций в отношении Министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Ф.Микдада

Вынуждена вновь затронуть тему порочной практики введения странами Запада нелегитимных односторонних санкций в отношении неугодных стран. Увы, эта практика постоянно развивается, угрожая эрозией действующего международно-правового порядка и подрывом прерогатив Совета Безопасности ООН. Видимо к этому и ведут дело те, кто постоянно ратует за построение некоего нового «миропорядка, основанного на правилах».

На этот раз речь пойдет о Сирии. Постоянно ужесточаемые Вашингтоном и Брюсселем односторонние меры санкционного давления, в т.ч. пресловутый «Акт Цезаря» и многое другое, крайне негативно отражаются на положении в этой многострадальной стране.

Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН 20 января с.г., охарактеризовал ситуацию в Сирии в крайне мрачных красках. Он рассказал о страданиях, выпавших на долю сирийского народа и о том, как обстоят дела сегодня. Ведь он выступал перед теми, кто непосредственно своими руками и своими решениями еще больше усугубляют ситуацию в Сирии, а усугубляют жизнь гражданского населения этой страны.

С учетом фактора пандемии коронавирусной инфекции подобные незаконные односторонние рестрикции со стороны западных государств спровоцировали в прошлом году резкое обострение социально-экономического кризиса в Сирии.

Преодолеть столь серьезные вызовы в одиночку сирийцам не под силу – они остро нуждаются в поддержке международного сообщества. Что же нужно сделать, как можно помочь сирийцам? Начать нужно с очевидного – перестать усложнять им жизнь. Вместо этого мы наблюдаем нарастающее политическое давление на Дамаск и продолжающиеся попытки планомерного «удушения» сирийской экономики. В результате искусственного применения этого санкционного инструментария тормозится процесс политического урегулирования, экономического восстановления, возвращения беженцев. От санкций в первую очередь страдает мирное население страны. Даже в условиях пандемии, поразившей и Сирию, не было предпринято никаких серьезных послаблений западных санкционных режимов, несмотря на все призывы международного сообщества. Так называемые «гуманитарные изъятия», которые были пафосно анонсированы Еврокомиссией, на деле оказались малоэффективными и практически бесполезными. Они призваны не стимулировать есовских операторов к поддержанию деловых связей с представителями подсанкционных государств, прежде всего в гуманитарной и медицинской сферах, а, напротив, демотивировать их обилием бюрократических препон и ограничений.

Недавнее включение нового Министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Ф.Микдада в соответствующий есовский список рестрикций якобы за причастность к неким «жестоким репрессиям режима» – одно из звеньев в цепи действий, препятствующих нормализации ситуации в Сирии и вокруг нее. По сути, это демонстративный отказ от переговоров с Правительством САР. О каком содействии ЕС сирийскому урегулированию может тогда идти речь? Ответ очевиден.

При этом известно, что Ф.Микдад профессиональный карьерный дипломат. Это известно не только нам. Он также хорошо известен на Западе, так как много лет проработал в представительстве САР при ООН в Нью-Йорке, в том числе в качестве постпреда. Участвовал в работе различных комитетов ООН, представлял свою страну на многих международных конференциях и форумах. Долгое время служил первым заместителем главы сирийского МИД, а после кончины своего предшественника В.Муаллема был назначен Министром иностранных дел.

Озвученные в адрес Ф.Микдада обвинения, согласитесь, выглядят странно. К каким «репрессиям» он мог быть причастен? Выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что подобные действия ЕС не только не способствуют преодолению последствий затяжного разрушительного кризиса в Сирии, а лишь усугубляют его.

Призываем Евросоюз проявить здравомыслие и вернуться в международно-правовое поле. Пора, наконец, отменить введенные ЕС нелегитимные односторонние ограничения в отношении Дамаска на благо сирийского народа, о котором так заботится западное сообщество, а также во имя обеспечения региональной стабильности и безопасности.

О новых американских санкциях

Уходящая Администрация США буквально накануне смены власти в Белом доме отметилась очередным санкционным выпадом против России, объявив 19 января с.г. о включении в рестрикционные перечни российской компании-судовладельца и ее трубоукладчика «Фортуна», задействованных в прокладке газопровода «Северный поток – 2».

Поражает упорное стремление американских властей во что бы то ни стало помешать завершению трубопроводного проекта. Угрозы применения дискриминационных инициатив уже давно вызывают возмущение не только в России, но и в официальных, деловых и общественных кругах большинства европейских стран. В Берлине, Париже, Вене и других столицах задавались и продолжают задаваться вопросом, почему энергетическая политика еврорегиона должна регулироваться из Вашингтона и реализовываться на этом континенте через, например, послов США в этих странах. Каким образом повышение расходов на поставки газа может способствовать повышению конкурентоспособности и даже «развивать демократические институты»?

С нашей стороны неоднократно подчеркивалось, что это коммерческий проект. Он укрепит энергобезопасность Европы и будет способствовать переходу к низкоэмиссионной энергетике. Разве это не отвечает интересам европейского континента?

Враждебные действия в отношении участников строительства «Северного потока» подтверждают, что США преследуют собственные энергетические интересы и всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом свете в качестве основного «легитимного» поставщика, не чувствуя при этом неудобства или смущения в связи с предпринимаемыми акциями, а это просто неприкрытое игнорирование норм честной конкуренции и свободной торговли. То, за что Америка всегда выступала.

Еще раз хотим констатировать – противоправные ограничительные меры не влияли и не смогут повлиять на принципиальную линию нашей страны на международной арене. Односторонние санкции США не отвечают интересам наших народов и лишь усугубляют и без того непростые двусторонние отношения.

О проблемах со связью в Генконсульстве России в Нью-Йорке

На протяжении уже нескольких дней (с 18 января с.г.) российское Генеральное консульство в Нью-Йорке остается без доступа к городским линиям телефонной связи, что самым негативным образом сказывается на работе диппредставительства. По сути, речь идет о лишении возможности надлежащим образом предоставлять консульские услуги российским, американским и гражданам других стран.

Хотели бы особо отметить, что в сложившейся ситуации Госдепартамент, который был официально уведомлен о неполадках, самоустранился от проблемы. Такая позиция американских властей лишний раз подтверждает всю беспочвенность обвинений Посольства США в Москве в том, что американские дипломаты в России – в отличие от российских в США – вынуждены выполнять свои обязанности в самых стесненных условиях и обстоятельствах.

Требуем от Вашингтона предпринять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке. Еще раз подчеркну, многие граждане, которые обращаются в Генконсульство, – граждане США, не усложняйте жизнь, в том числе и им.

Надеемся, что эта история не является приглашением к взаимности с американской стороны. Уверена, есть более интересные сферы для её проявления.

О докладе натовского Центра передового опыта в сфере киберобороны

Ознакомились с вышедшим 12 января с.г. докладом таллинского Центра передового опыта НАТО в сфере киберобороны «Кибергугрозы и НАТО 2030». Его значительная часть посвящена России и противодействию «асимметричной» угрозе с нашей стороны.

Несмотря на предваряющее доклад предупреждение, что его содержание не является официальной позицией НАТО, сомнений в том, что документ будет использован альянсом для дальнейшей разработки своей стратегии в киберпространстве, у нас нет. Собственно говоря, именно это составители доклада блоку и рекомендуют, иначе «такие противники как Россия и Китай получат преимущество над альянсом».

Россию, по сложившейся у западников практике, авторы документа бездоказательно обвиняют в создании вредоносных программ для шпионажа, нарушении работы критической инфраструктуры, вмешательстве во внутренние дела других государств. Фантазии нет предела. Подается это как общеизвестная информация, не требующая проверки. Этот тезис правдивый, информация, действительно, общеизвестная. Проверки не требует, т.к. не в стиле наших западных партнеров, тем более НАТО, проверять, прежде чем запускать в информационное пространство. Многое из этого выдумки, а их невозможно проверять. Этот тезис можно сделать слоганом альянса – «общеизвестная информация, не требующая проверки», но надо дописать – «мы сами ее делали». До сих пор нам не было представлено ни одного доказательства причастности российской стороны к киберинцидентам.

НАТО объявила киберпространство еще одной сферой своей деятельности на саммите в Варшаве в 2016 г. Судя по всему, тема кибербезопасности и цифровой защиты будет и на повестке дня следующего саммита альянса, запланированного на этот год. Ведется работа по наращиванию потенциала созданного в 2018 г. Центра киберопераций в структуре штаба Стратегического командования операций объединенных вооруженных сил НАТО, в т.ч. с целью проведения наступательных действий в киберсфере.

В этой связи хотелось бы напомнить о многочисленных инициативах и предложениях России, направленных на использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) исключительно в мирных целях. Среди них – заявление Президента В.В.Путина от 25 сентября 2020 г. о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности, в котором содержится призыв ко всем странам заключить глобальную договоренность о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ.

О награждении норвежских организаций, занимающихся вопросами кибербезопасности, премией «За защиту демократии»

Обратили внимание на вручение на прошлой неделе Фондом имени Г.Сёнстебю (одного из главных героев Сопротивления) премии «За защиту демократии» некоторым норвежским государственным учреждениям и организациям, включая полицейскую службу безопасности, военную разведку и агентство нацбезопасности, за т.н. «противостояние кибернападениям».

С учетом контекста события, всего происходящего на Западе в сфере цифровых технологий и в дополнение к заявлению, сделанному по этому поводу Посольством России в Норвегии, хотели бы отметить следующее.

На протяжении последних месяцев в норвежских СМИ повторяются бесчисленные обвинения в адрес России во взломе электронных систем парламента Норвегии в августе 2020 г. Отметились и члены кабинета министров. Несмотря на ажиотаж, вызванный этой темой, по итогам проведенного норвежской стороной расследования каких-либо доказательств причастности России к упомянутой кибератаке представлено не было.

Интересная идея – выдавать премии за борьбу с теми, кто не нападал. Присоединяемся к поздравлениям всех получивших награду за эту фейковую деятельность. Финансирование на годы вперед для дальнейшего наращивания наступательного киберпотенциала им обеспечено.

Это отражает общий деструктивный подход западных стран к выстраиванию отношений с Россией. Этот тренд устарел, не отвечает сегодняшним потребностям человечества. Есть реальные вызовы и угрозы, с которыми нужно бороться. Например, пандемия и ее последствия. Здесь необходимо объединяться, совместно действовать, а потом друг друга награждать.

О якобы имевшей место кибератаке «российских хакеров» на государственные учреждения и частные компании Дании

Обратили внимание, что в датских СМИ со ссылкой на «экспертов» и данные американских властей, но не подкрепленную какими-либо фактами, развивалась антироссийская линия о возможной причастности российских властей к организации масштабной хакерской атаки на государственные учреждения и частные компании Королевства в декабре 2020 г.

Всё состоит из частей, а они создают общую картину. Это вполне качественная работа институтов, действующих под эгидой Брюсселя и разрабатывающих соответствующие планы информационных атак, кампаний против нашей страны, чтобы распространять материалы о якобы наступательных, неконструктивных, неправовых действиях России в киберсреде. Несколько пазлов из этой общей картины мы разобрали.

Об усилении дискриминации русского и иных языков на Украине

16 января с.г. вступила в силу статья 30 принятого в апреле 2019 г. Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в соответствии с которой сфера обслуживания на Украине полностью переходит на государственный язык. Сотрудники организаций и предприятий, предоставляющих торговые, социальные, образовательные, медицинские и другие услуги, должны будут в общении с посетителями использовать исключительно украинский язык. Переход на другие языки разрешается только по просьбе клиента.

Следить за выполнением закона будет специально созданный репрессивный орган – аппарат Уполномоченного по защите государственного языка, который может не только выносить предупреждения за использование русского языка в сфере услуг, но и самостоятельно накладывать штрафы. Настоящий репрессивный орган. Интересно, представители Уполномоченного по защите государственного языка на Украине будут представлены в каждом пункте общепита, или там будут выборочные рейды? Сам Уполномоченный Т.Кремень уже призвал «сознательных граждан» обращаться с жалобами (если вдруг официант в ресторане что-нибудь перепутает и обратится не на украинском языке, а, например, поприветствует зарубежных гостей сказав слово «хеллоу» или «здравствуйте»), то есть, по сути, писать доносы на русскоязычных украинцев.

Насаждаемая на Украине атмосфера неприятия и страха, очевидно, является частью политики официального Киева, направленной на уничтожение многоязычия и разрушение уникального мультикультурного пространства, которое не одно столетие создавалось на территории страны. Вопреки положениям собственной Конституции, выводам международных организаций и реалиям, в которых живут сами украинские граждане, продолжают нарушаться права не только русского, но и десятков иных народов, исторически населяющих Украину.

При этом зачастую борьба украинских властей с представителями других национальностей и людьми, придерживающимися отличных от официальных взглядов, приобретает одиозные формы. Они, при всей их комичности, не очень то и смешные, потому что возвращают нас во времена, о которых хотелось бы забыть, но нельзя, потому что это уроки истории, за которые человечество заплатило очень большую цену.

Чего стоит решение Национального союза писателей Украины, запрещающее публикацию в изданиях Союза произведений писателей из стран, которые при голосовании в ООН не поддерживают точку зрения Украины. В этот список вошли 17 государств. Помимо глупости, комичности и незаконности с точки зрения взятых Украиной на себя обязательств, парадоксально следующее. На Украине официальные власти проводят т.н. декоммунизацию, изничтожают всё то, как они это преподносят, что связанно с советским прошлым Украины. В Советском Союзе такого не было. Если бы такое было в Советском Союзе, то советские граждане не знали бы, кто такой Дж.Лондон или М.Твен. Если бы наши люди – граждане Советского Союза читали только книги, написанные авторами из стран, голосующих правильно за резолюции ООН, представьте, что бы было. Это то самое, что наступает на Украине. Увязать голосование по резолюциям ООН с изданием книг авторов из этих стран – это «сильное» решение. Если ранее ограничительные меры Киева касались книжной и издательской продукции только из России, то сейчас эти фобии получили дальнейшее развитие – они превратились в идеологию, которую сложно квалифицировать. Кто-то говорит, что это идеология общего «украинского превосходства». Не уверена, что это правильно (хотя некоторые политологи именно так это характеризуют). В большей степени, это абсолютное непонимание не только реалий, но и среднесрочных и, тем более, долгосрочных последствий, к которым вся эта деятельность может привести, и нежелание помнить о только что сказанных уроках истории. Это все напоминает историю одной западноевропейской страны 30-х - начала 40-х годов XX века. Жаль, что именно такой европейский опыт современной Украине ближе всего. Но это факт.

Фронт наступления украинских властей на свободу выражения мнения, ужесточения цензуры, усиления давления на СМИ и писательские круги расширяется. Мы видим, что не все на Украине готовы мириться с подобным попранием своих прав. Верим, что жители многонациональной Украины, уважающие себя и своих предков, не дадут разрушить богатую культуру страны и будут сопротивляться этому мракобесию.

Хочется надеяться, что наши европейские партнеры найдут в себе мужество дать должную оценку действиям официального Киева, если, конечно, они сами не поддерживают политику украинского руководства, направленную на обеспечение превосходства украинской нации.

Хотелось бы сегодня процитировать фантастическое по силе изречение В.А.Зеленского: «Я хочу обратиться к сегодняшней власти. Могу сказать много нелестных слов, но мы в эфире уважаемого канала, и буду соблюдать уважение к вам, и прошу вас уважать народ. Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски – отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины, я люблю эту страну и не хочу быть частью другой страны». Это В.А.Зеленский. Проблема только в одном – он это сказал не сейчас, а в марте 2014 г. Что же изменилось за эти годы во взглядах уважаемого В.А.Зеленского, чтобы подобные слова полностью противоречили той самой политике, реализуемой под его управлением на Украине?

О начале продаж очередного тиража «Майн Кампф» в Польше

Часто говорим на брифингах о фальсификации и переписывании истории. Приводим примеры, факты, демонстрируем аудиовизуальные материалы на этот счет. Нас часто спрашивают, есть ли общее понятие фальсификации истории, как можно ее определить не только на примерах, есть ли всеобъемлющее определение.

Если кратко и емко, то война с советскими памятниками, которую ведут в ряде стран центральные и местные власти, и есть один из наглядных образцов фальсификации истории через ее стирание и искажение. Высшую форму это явление приобретает в Польше, чье правительство, наплевав на двусторонние отношения и соглашения, подписанные с нашей стороной и регулирующие мемориальную сферу, десятками в год ликвидирует материальные свидетельства спасения данной нации советскими солдатами — памятники, мемориалы, монументы.

Фальсификация истории в Польше проявляется и в том, что, с одной стороны, под действие польского «Закона о декоммунизации» искусственно подводятся наши объекты исторической памяти, в том числе и общие, с другой, польские власти не находят юридических оснований для запрета или хотя бы внятной реакции на распространение у себя книги Гитлера «Майн Кампф». На днях стало известно, что издательство «Беллона» готовит в Польше в конце января выпуск очередного тиража данного произведения. Именно в нем обосновывалась необходимость уничтожения среди прочих народов и польского. Вот это и есть фальсификация истории.

О задержании российских блогеров в Южном Судане

Прошедшие дни СМИ, блогосфера внимательно следили за «приключением» российских блогеров в Южном Судане. Может быть кому-то было интересно за этим наблюдать. Нам было не столько интересно, сколько тревожно. Ситуация могла начать развиваться по драматическому сценарию. На этом примере хотелось бы сделать некоторые обобщения и постараться привлечь внимание к тому, чтобы выводы были сделаны всеми, кто собирается осуществлять журналистскую деятельность в стране со сложной политической обстановкой.

Недавно в Южном Судане были арестованы блогер И.Варламова и сопровождающие его лица. Посольство России в Республике Уганда (по совместительству в Республике Южный Судан) настоятельно рекомендовало соотечественникам отложить планируемую поездку в Уганду ввиду предстоящих в стране всеобщих выборов и действующих ограничений на передвижения.

К сожалению, данные рекомендации были проигнорированы. Более того, о своем намерении выехать из Уганды в Южный Судан участники поездки умолчали. Как известно, они были задержаны на южносуданской территории - сначала в г.Капоэте на юго-востоке страны, а затем в столице Джубе.

По получении информации об аресте россиян наше диппредставительство незамедлительно предприняло все необходимые действия по их вызволению. В результате переговоров с представителями южносуданской стороны удалось в кратчайшие сроки добиться освобождения задержанных, а в дальнейшем – обеспечить их беспрепятственный выезд из страны.

Как представляется, инцидент с арестом наших граждан, к счастью, не завершившийся какими-либо негативными последствиями для их здоровья, является еще одним напоминанием о необходимости ответственного подхода к поездкам в регионы со сложной внутриполитической обстановкой и недостаточным уровнем безопасности для иностранных граждан. Во избежание эксцессов, которые могут привести к задержанию на территории иностранного государства и выдворению из страны, российские граждане обязаны строго соблюдать соответствие цели поездки заявленной при получении визы. Настоятельно призываем помнить простую истину: использовать туристические поездки и выданные под них туристические визы для занятия журналистской деятельностью нельзя. Есть страны, где для занятий журналисткой деятельностью не требуется оформление особых документов, но это относится к небольшому количеству государств. В основном для занятий журналистикой необходимо получать специальную визу и (во многих странах) аккредитацию соответствующего ведомства. Ровно такой же порядок действует в России – нужны журналистская виза и аккредитация внешнеполитического ведомства.

При планировании посещения подобного рода регионов рекомендуем следить за информацией, размещаемой и оперативно обновляемой на различных информационных ресурсах МИД России, включая веб-сайт ДСКЦ sos.midhelp.ru, специальный аккаунт в Твиттере @mid_travel и мобильное приложение «Зарубежный помощник» и целый ряд других источников информации. В том числе сайт Консульского департамента. Упомянутое приложение «Зарубежный помощник», помимо других полезных опций, позволяет российскому пользователю осуществить добровольную регистрацию маршрута зарубежной поездки с минимальным указанием личных данных для информирования МИД России и обеспечения обратной связи в экстренных случаях. В страны со сложной общественно-политической обстановкой лучше ехать подготовленными. Тем более для этого есть все возможности.

Приложение «Зарубежный помощник» предназначено для комплексного взаимодействия МИД России с российскими гражданами, временно находящимися за рубежом, а также их оповещения и информирования о прогнозируемых либо произошедших чрезвычайных и кризисных ситуациях в стране пребывания. Одной из его функциональных особенностей является возможность заблаговременной регистрации выезжающими своего временного пребывания за рубежом в целях поддержания оперативных контактов с дежурной службой ДСКЦ в интерактивном режиме.

Ссылка для скачивания «Зарубежного помощника» размещена на главной странице справочно-консультационного Интернет-портала ДСКЦ «Безопасное пребывание за рубежом» (sos.midhelp.ru) и в магазинах приложений компаний «Google» и «Apple».

Мы всегда открыты и готовы проконсультировать, оказать поддержку по линии нашего ведомства всем российским журналистам, планирующим свой зарубежный визит для осуществления журналисткой деятельности. Для этого нужно уведомить российское посольство в стране, куда направляются журналисты. Департамент информации и печати МИД России также всегда готов к оперативному взаимодействию.

О международном взаимодействии по вопросам борьбы с коронавирусом

18 января с.г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт Гамалеи объявили о создании Международного научного экспертного совета по вакцине «Спутник V», в состав которого вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из 9 стран: Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии. На базе этой международной площадки ученые-разработчики вакцины смогут обмениваться информацией, мнениями и экспертизой с ведущими зарубежными коллегами для объединения всего глобального научно-исследовательского потенциала и развития международного партнерства, в том числе, по вопросам вакцины против коронавируса.

РФПИ ведет диалог с Европейским агентством лекарственных средств (EMA). На этой неделе состоялась встреча с участие более 20 международных экспертов и ученых для проведения научной консультации. Рекомендации по ее результатам будут направлены разработчикам вакцины «Спутник V». Процесс постепенной экспертизы начнется в феврале.

Увеличивается число стран, одобривших применение «Спутник V» на своей территории. На данный момент российская вакцина зарегистрирована в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. В ближайшие дни этот список пополнится еще несколькими государствами.

22 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начнет процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки «Спутник V».

Будем информировать вас по этой теме.

О кончине Посла Российской Федерации в Замбии А.В.Болдырева

20 января с.г. на 66 году жизни скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Замбии Александр Вилович Болдырев, который несколько лет работал заместителем директора Департамента информации и печати МИД России (2010-2012 гг.) и хорошо знаком многим журналистам. Нам поступают соболезнования от многих представителей СМИ, вспоминают его как высокого профессионала, доброго, отзывчивого человека.

Скорбим о понесенной утрате вместе с родными и близкими.

Из ответов на вопросы:

Вопрос: Могли бы Вы объяснить логику действий властей в связи с делом «Ив Роше» против А.Навального? Как Вы знаете, он был арестован, потому что ФСИН просит заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. При этом в 2018 г. Россия выплатила А.Навальному компенсацию за уголовное преследование, потому что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее назвал решение по делу «Ив Роше» необоснованным и произвольным. Почему сейчас ФСИН просит заменить срок, если до этого фактически было признано решение ЕСПЧ и выплачена ему компенсация? Если не признали, то почему ему выплатили компенсацию?

Ответ: Ваш вопрос лучше задать правоохранительным органам. Думаю, что на него лучше всего ответят юристы, являющиеся специалистами в этой сфере. Но я не вижу здесь никаких противоречий. Речь идет об исполнении российского законодательства.

Вопрос: Не понял ответ. Минюст выплачивает А.Навальному компенсацию, подтвердив, что решение необоснованное и произвольное, соглашаясь с вердиктом ЕСПЧ. А сейчас требуют заменить срок на реальный.

Ответ: Еще раз адресую Вас к юристам, которые занимаются данным вопросом. Это не компетенция Министерства иностранных дел. Если по каким-то причинам Вам сложно связаться с коллегами из правоохранительных органов, постараюсь помочь. Могу передать им Ваш вопрос. Готова взять на себя функцию посредника. Как мне кажется, ответ очевиден: это исполнение российского законодательства.

Вопрос: В какой части?

Ответ: Вы обращаетесь не по адресу. Вопросы уголовного преследования, задержания на территории России комментируются российскими правоохранительными органами, но не Министерством иностранных дел.

Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать недавно вышедшую в «Российской газете» статью главы РСМД, экс-главы МИД России И.С.Иванова «Сорок шестой, прием!», где он говорит о необходимости предпринять ряд инициативных шагов между Россией и США, что позволило бы договориться по ряду направлений, среди которых Договор СНВ-3, региональные конфликты, Иран, Северная Корея, Арктика, а также вопросы климата. Как МИД относится к этой идее?

Ответ: Каких только шагов, инициатив, предложений Россия ни делала американским партнерам по активизации взаимодействия, контактов в различных областях! Мы должны услышать от американских коллег ответы по всему тому, что уже находится на столе переговоров, уже было направлено Москвой в качестве предложений.

Выражаем надежду, что новая американская Администрация всё же проявит встречное желание откликнуться на наши многочисленные предложения, которые давно были сделаны, и никто не снимал их с повестки. При этом мы не услышали ни конструктивной реакции, ни даже обратной связи по многим нашим инициативам. «Мяч» сейчас на стороне Вашингтона. Могу привести конкретные примеры.

16 июля 2018 г. в ходе российско-американского саммита в Хельсинки была достигнута договоренность об учреждении Делового консультативного и Экспертного советов. Однако из-за неконструктивной позиции американской стороны данная инициатива не была реализована.

22 октября 2018 г. помощнику Президента по национальной безопасности Дж.Болтону был передан проект совместного заявления России и США о недопустимости ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. Никакой реакции не последовало.

Для преодоления взаимного недоверия, усилившегося на фоне необоснованных обвинений о вмешательстве России в американские выборы 2016 г., предлагали обменяться письмами с обязательствами по невмешательству во внутренние дела друг друга по образцу обмена личными нотами между Ф.Рузвельтом и М.Литвиновым при восстановлении дипломатических отношений в 1933 г., на чём тогда настаивал Вашингтон. Москва решила повторить эту практику и инициировала подобный шаг. Ответа тоже не получили.

В ходе визита Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Вашингтон 10 декабря 2019 г. предложили американской стороне запустить двусторонние экспертные переговоры по всему спектру тем ливийского кризиса. Вместо ответа стали свидетелями агрессивных обвинений в некоем «российском военном присутствии в регионе».

Неоднократно призывали американских партнеров включиться в коллективную работу по ближневосточному урегулированию (БВУ). В частности, предлагали созвать «квартет» международных посредников по БВУ на уровне министров «на полях» юбилейной 75-й сессий Генассамблеи ООН с тем, чтобы наметить контуры совместных шагов. Без объяснения причин американцы проигнорировали эту инициативу.

Это буквально несколько примеров того, как на протяжении целого ряда лет мы выступали с инициативами, приглашали к взаимодействию, напоминали о необходимости сотрудничества во благо решения многих международных, региональных вопросов, естественно, и двусторонняя повестка дня нуждалась в улучшении.

Надеемся, что пришедшая в Белый дом команда будет придерживаться более взвешенного курса, не усугубляя и без того избыточно конфронтационные, не по нашей вине, российско-американские отношения.