О ситуации с затонувшим у берегов Турции сухогрузом «Арвин»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Сухогруз «Арвин», владельцем которого является гражданин Украины, по причине неблагоприятных метеоусловий затонул 17 января с.г. в Черном море у турецкого побережья вблизи г.Бартын.

Из 12 членов экипажа, находившихся в момент трагедии на судне, двое – граждане Российской Федерации. Один из них в результате поисково-спасательной операции был найден живым и 20 января с.г. убыл на Родину.

Тело второго россиянина – капитана сухогруза – было обнаружено турецкими спасателями 18 января с.г. В настоящее время Генконсульство России в Стамбуле ведет работу по оформлению необходимых документов для его отправки в Российскую Федерацию.

Правоохранительные органы Турецкой Республики проводят расследование всех обстоятельств трагедии.