Новости

21.01.2118:36

О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с послами государств – участников СНГ

79-21-01-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

21 января в Москве состоялась традиционная встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с послами государств – участников СНГ, в которой также приняли участие Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ С.Н.Лебедев, Генеральный секретарь ОДКБ С.В.Зась и Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии М.В.Мясникович. 

В ходе беседы были подведены итоги совместной работы в 2020 г. в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, намечены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества. Подчеркнута важность сопряжения многоуровневых интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Участники также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность