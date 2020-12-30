О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с послами государств – участников СНГ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 января в Москве состоялась традиционная встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с послами государств – участников СНГ, в которой также приняли участие Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ С.Н.Лебедев, Генеральный секретарь ОДКБ С.В.Зась и Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии М.В.Мясникович.

В ходе беседы были подведены итоги совместной работы в 2020 г. в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, намечены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества. Подчеркнута важность сопряжения многоуровневых интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Участники также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.