О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Куба Б.Родригесом Паррильей

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с кубинским коллегой Б.Родригесом Паррильей.

Главы внешнеполитических ведомств «сверили часы» по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. Выражена обоюдная настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям.

Министр подчеркнул созвучие позиций в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций. Подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США. С.В.Лавров категорически осудил решение Вашингтона о включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма.